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中考体育别变成应试体育

2020-10-28 08:57 来源：南方日报 斯涵涵
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　　媒体调查发现，“跳绳培训班”一跃成为不少家长追捧的新晋热门培训班。跳绳班基本10次课起步，收费价格从三四百元到几千元不等。

　　学个跳绳还得报班？这是因为一些学校有要求，如初一年级男生一分钟跳绳109个算优秀，女生需要完成117个。想要达到60分，一分钟至少要跳绳17个。于是，跳绳培训班应运而生。

　　跳绳是增进人体器官发育、减肥健脑的全身运动，可培养人体的准确性、灵活性、协调性，以及规则意识、团体意识，但居然也异化成了培训班，不禁让人诧异应试教育的“力量”。

　　实际上，倡导、督促孩子们积极参加体育锻炼，是要让孩子们享受乐趣，增强体质。当跳绳测试异化成为一个功利的分数，一个进入好中学的砝码，积极的意义便沦落成为负面的压力。

　　试问，那种为了应付学校的考试而去学习，花费不菲、急功近利报培训班，逼着孩子很快跳出好成绩的做法，不仅浪费金钱与精力，孩子们真能体会到体育锻炼的乐趣吗？

　　按照现行政策，中考体育要逐年增加分值，未来将达到与语数外同等分值，成为同样重要的主课。在“重视不重视，关键看考试”的教育氛围里，一项运动与分数挂钩，就难免变味，这不禁让人担心，未来的体育课，也很可能有“应试化”的倾向。

　　学费不菲的“跳绳培训班”，令人五味杂陈。对体育考试进行科学改革，让体育运动从必考科目逐步变成青少年发自内心喜爱的科目，应扭转应试体育的错误观念，让运动成为陪伴孩子终生的一种兴趣爱好，让孩子们真正享受到体育锻炼的快乐。

编辑： 罗予岐

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