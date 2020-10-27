闪亮美育成果！清远市第二届中小学生美育节暨时代基金会“田埂花开”艺术节拉开序幕

“田埂花开”艺术节搭建的舞台不光为乡村孩子开拓了自由表达和展现自我的空间，让他们被更多人看见、被更多人听见；也让参与创作的“田埂花开”计划支教志愿老师成为乡土田野的观察者和记录者，与孩子们一起挖掘乡土文化，传承乡土文化和民族文化；更打破了外界对乡村的刻板印象，让更多人看到真实、多元、鲜活的乡村。

南方网讯 10月26日下午，清远市第二届中小学生美育节暨时代基金会“田埂花开”艺术节展演活动在清远连州拉开序幕。此次艺术展演由清远市教育局与广东省时代公益基金会（简称“时代基金会”）共同主办，连州市教育局承办，在接下来的五天中，将会有来自53所学校的2494名师生，围绕舞蹈、器乐、戏剧戏曲等主题在这个舞台上展演125个节目，呈现过去一年的美育工作成果。广东省青少年发展基金会秘书长吴阳平、广东省教育厅体卫艺处专员夏武杰、清远市教育局副局长高常立、连州市教育局局长黄明全、广东省时代公益基金会理事长李玲玲等领导、嘉宾出席了活动。

清远市第二届中小学生美育节暨时代基金会“田埂花开”艺术节展演活动现场

搭建舞台，点亮高光

这次展演活动仅仅是一个开端，是首次举办的“田埂花开”艺术节的其中一个部分。而分别在9月与10月下旬，“田埂花开”艺术节举办两场线上艺术作品展；并将在今年12月和明年年初分别在广州、上海等地举办线下艺术作品展。

依托形式丰富的艺术展演和艺术作品展，通过线上与线下全覆盖的渠道，“田埂花开”计划致力为乡村孩子点亮一束能够“被看见、被听见”的高光，搭建一个可以自由表达和展示自我的舞台。

“田埂花开”艺术节诞生的背后是艺术素质教育公益项目——“田埂花开”计划过去两年的洞察与积淀。

2018年9月，时代基金会发起了重点公益项目——“田埂花开”计划（全称：时代中国“田埂花开”计划），从师资培养与硬件设施完善两方面入手，持续推动乡村艺术素质教育进步。在师资培养方面，“田埂花开”计划每年输送一批具备音美体专业背景的志愿老师在乡村学校开展1年以上的美育、体育教学，并且通过在地教师孵化计划培训在地教师，系统提升在地音体美教师的教学水平；在硬件设施完善方面，“田埂花开”计划以粤东、粤西、粤北为起点，在全国范围内为乡村学校捐建多功能艺术室和运动场，为音体美课程的开展提供硬件保障。

支教志愿老师在“田埂花开”多功能艺术教室给孩子们上课

迄今为止，“田埂花开”计划已在广东省12个地市超过100所学校落地；共有100个“田埂花开”多功能艺术教室投入使用；输送3批艺术素质教育支教志愿老师，开展超过20,000节艺术素质教育课；为超过6,000人次的乡镇学校美育、体育老师开展累计将近200个学时的学习交流。直接受惠学生约60,000人。

作为积极参与乡村学校美育工作的社会力量代表，2019年4月，广东省教育厅与时代基金会签署了《支持广东省农村学校美育改革发展意向书》。

除了师资、硬件，他们还需要关注和掌声

在提及举办“田埂花开”艺术节的初衷时，时代基金会理事长李玲玲谈到：“在习近平总书记的一再号召和各级政府部门的持续努力下，音美体教育的重要性已经在社会多个层面达成共识，但就目前的乡镇学校评估体系来说，音体美教学成效依然难以显现，成果展示平台依然有待丰富。‘田埂花开’计划一直致力于音美体教育的师资和硬件设施建设，而‘田埂花开’艺术节则在试图增强学校、师生在开展艺术教育工作中的收获感，提高艺术教育工作成绩的能见度。我想，除了师资、硬件，他们还需要更多关注的目光和由衷的掌声。”

李玲玲说，举办艺术节是时代基金会在“田埂花开”计划启动之初就已经开始萌芽的一个设想，像一颗萌动的种子，在泥土里一直等待着生根发芽的时机。时代基金会的这个想法一经向清远市教育局透露，两者一拍即合，清远市第二届中小学生美育节暨时代基金会“田埂花开”艺术节展演活动集两个主办方的优势应运而生，大放光彩。

清远市第二届中小学生美育节暨时代基金会“田埂花开”艺术节展演活动现场

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，要求各地研究落实加强和改进新时代学校体育工作和美育工作的具体措施，加强宣传，凝聚共识，营造全社会共同促进学校体育和美育发展的良好社会氛围。清远市教育局与时代基金会共同主办的艺术节展演，无疑是落实《意见》的一种探索和尝试。

多元的参与，呈现多元的乡村

如果说这场艺术展演活动的突出特点是形式丰富多样、展示空间充分，那么由时代基金会主办的“田埂花开”（线上、线下）艺术作品展则承载了美育教育背后更多的故事和温情。

即将展出的这些艺术作品是由“田埂花开”计划支教老师根据各自所在的当地特色打造乡土常态教学活动，用6个月的时间带领孩子重新认识和探索了他们熟悉而又陌生的人、事、物，并用多元的艺术形式呈现的结果。最后共收集26大主题近3000件艺术作品，经评选入围的582件作品，以及这些作品背后的故事将在作品展上陆续展出。

孩子们在“田埂花开”艺术节主题课程上创作艺术作品

我们能够看见，“田埂花开”艺术节搭建的舞台不光为乡村孩子开拓了自由表达和展现自我的空间，让他们被更多人看见、被更多人听见；也让参与创作的“田埂花开”计划支教志愿老师成为乡土田野的观察者和记录者，与孩子们一起挖掘乡土文化，传承乡土文化和民族文化；更打破了外界对乡村的刻板印象，让更多人看到真实、多元、鲜活的乡村。