中科院深圳理工大学发出首个招聘启事！

10月26日，中国科学院深圳理工大学（下称“中科院深理工”）在官方微信公众号上发布首封求贤令，招聘包括生命健康学院副院长在内的多名教职人员。

10月26日，中国科学院深圳理工大学（下称“中科院深理工”）在官方微信公众号上发布首封求贤令，招聘包括生命健康学院副院长在内的多名教职人员。

中科院深理工是“广东高校家族”的新成员。它由中国科学院与深圳市人民政府合作，依托中国科学院深圳先进技术研究院建设的、独立设置的全日制高校，目前正在筹建阶段，选址光明科学城，占地面积810亩，总建筑面积56万平方米，预计今年内动工建设。

中科院深理工围绕“新基建”重点领域，以生物、信息、人工智能为基础，打破传统的学科专业界限，以宽口径、厚基础的跨学科培养理念，建立紧密对接世界科技前沿的交叉学科专业体系，目标打造社会主义新型公办研究型高校。

该校将设置生命健康、计算机科学与控制工程、材料科学与工程、生物医学工程、药学、工程生物学等六大学院和生物医学工程、脑科学、人工智能与机器人、生物医药、合成生物学、先进电子封装材料等六大研究院。预计到2025年，形成涵盖理、工、医、管等门类的学科体系。

依托建设的中国科学院深圳先进技术研究院已有4000人规模，此次招聘启事主要为加快推进生命健康学院的教育和学科建设，面向海内外公开招聘相关学科领域具有高学术造诣或学术潜力的国内外英才。

其中招聘生命健康学院副院长，任职条件包括曾在海内外知名高校担任过分管教学的校、院级领导、教务长或系主任等相关管理岗位者；已取得或能够取得长聘教授资格者优先；能够使用英文作为工作语言；能够全职到岗工作。

同时，生命健康学院还招聘20-32名讲席教授、杰出教授、正教授、副教授、助理教授。

招聘启事提出，申请人应具备把握相关学科发展方向，引领学科前沿，掌握关键技术，具有凝聚多学科协同攻关、赶超或保持国际领先水平的能力。同时，申请人应具有一定的独立从事教育研究和教育教学的能力，并能够承担本科及研究生课程教学以及学科相关的教育管理的能力。

此外还招聘多名实验教职人员，包括实验中心主任、教学实验主管和教学实验员等。

此前，中科院深圳先进技术研究院院长、中科院深圳理工大学筹备办主任樊建平获得“深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物”称号。他表示：“筹建中科院深理工是科教融合再出发，要为科技发展注入源头活水，为建设粤港澳大湾区和先行示范区提供人才支撑和智力支持。”

南方日报记者 姚瑶