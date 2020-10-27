带你一图读懂广东2021年高考报名流程

广东省2021年高考报名将于2020年11月1-10日进行。与往年规定的考生先到报名点领取考号和密码再上网预报名不同，2021年考生需先在省普通高考报名系统上网注册，再预报名。

广东省2021年高考报名将于2020年11月1-10日进行。与往年规定的考生先到报名点领取考号和密码再上网预报名不同，2021年考生需先在省普通高考报名系统上网注册，再预报名。

广东省2021年普通高考报名时间安排

报名注册：10月28日-31日

网上报名：11月1日-6日

确认报名：11月6日-10日

体检：高考报名后至2021年2月28日

看图↓↓快速了解报名流程

广东省2021年普通高考报名简要流程

备注：随迁子女高考报名具体工作流程，由各市县根据随迁子女报考实际制定、公布。

广东省2021年普通高考报名确认流程

考生报名基本流程

1.考生注册。

考生应先进入广东省普通高考报名系统（网址为：https://pg.eeagd.edu.cn/ks），凭姓名、证件号注册考生账号，设置密码，并绑定手机号。

2.报名资格初核。

报名前，考生应事先准备符合我省报考资格的相关证明材料（含身份证、户口簿、学籍学历等材料），在所在中学或到县（市、区）招生办公室进行报名资格初核。考生类型与所需报名材料清单见文后。应届毕业生可由所在学校事先核准考生报考条件和材料，到报名点集体办理报考手续。往届毕业生、社会人员须持报名材料到市县招生考试机构指定的报名点办理报考手续。经初核符合我省高考报名条件的考生，由报名点派发考生号。考生须提供真实的报名材料（含加分和优先录取资格材料），如发现有弄虚作假情况的，将严肃处理。

3. 网上报名。

凭考生号和注册时设置的密码登录广东省普通高考报名系统进行网上报名。网上报名时，考生须认真阅读报考须知，签订《考生诚信考试承诺书》，并按系统指引，录入本人的基本信息(含普通高中学业水平考试选择考科目在内的报考信息、联系方式、个人简历、家庭情况等)，上传身份证、户口簿等身份证明材料，采集和上传相片，并交纳报考费。上传的报名材料支持JPG/PNG/PDF文件格式，大小不超过2M，其中身份证要求上传正反两面、户口簿要求上传首页、户主页、父/母亲或监护人页、考生本人页，考生可提前准备好电子文档，方便报名时上传。

4.确认报名。

网上报名完成后，考生还须在规定时间内持二代（或三代）身份证、户口簿、学籍学历等证明材料到市县招生办公室指定的报名点办理确认报名手续。确认报名手续包括确认报名资格、校对和核准报考信息、采集指纹等。具体报名办法按《广东省2021年普通高校招生统一考试报名实施细则》进行。