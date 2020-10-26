广东省2021年高考报名常见问答

户籍从外省迁入我省的考生、随迁子女等特殊类型的考生资格审核又该如何办理？

广东省2021年高考报名将于2020年11月1 -10日进行，解答了大部分考生报考的基本问题。那么，户籍从外省迁入我省的考生、随迁子女等特殊类型的考生资格审核又该如何办理？随小编一起来看↓↓

一、户籍从外省迁入我省的考生应准备哪些报名材料？

户籍从外省迁入我省的考生，高考报名前，应届毕业生须提前办理《广东省2021年普通高考报名应届毕业生学籍户籍审核表》（简称《学籍户籍审核表》）；往届毕业生须提前办理《广东省2021年普通高考报名往届毕业生报名资格审核表》（简称《报名资格审核表》）。

《学籍户籍审核表》和《报名资格审核表》经县（市、区）招生考试机构审核，签署意见为“材料已核，同意报名高考”的，才能在我省正常报考，并填报本专科批次院校志愿；签署意见为“仅限报高职院校”的，只能填报高职（专科）批次院校志愿。

仅报考高职院校的中职学校毕业生（含五年一贯制、高职三二分段、“3+证书”、高职自主招生）无需填写《学籍户籍审核表》和《报名资格审核表》。

二、《学籍户籍审核表》和《报名资格审核表》如何办理？

《学籍户籍审核表》和《报名资格审核表》办理流程如下：

1.考生办理流程。考生注册成功后，在网上填写并打印《学籍户籍审核表》或《报名资格审核表》后，应届毕业生连同身份证、户口簿等材料提交所在中学集体办理《学籍户籍审核表》；往届生携带身份证、户口簿、高中阶段学校毕业证到户籍所在县（市、区）招生办办理《报名资格审核表》。

2.中学审核。应届毕业生所在中学负责《学籍户籍审核表》内容的初核工作，包括核对《学籍户籍审核表》信息与相关证件信息是否一致，学籍和实际就读情况是否属实等。审核完成后，由中学校长签名，并盖学校公章后，提交县（市、区）招生办公室审核。

3.县区招办审核。县（市、区）招生办公室负责根据考生提交的报考证明材料，审核《学籍户籍审核表》和《报名资格审核表》，给出“材料已核，同意报名高考”或“仅限报高职院校”或“不同意在我省高考报名”的审核意见并签名盖章。各地应充分利用学籍、户籍数据进行核验，审核结果在高考报名系统上提交，并及时告知考生。

三、随迁子女考生怎么办理资格审核？

随迁子女考生在高考报名前应提前办理《广东省进城务工人员随迁子女高考报名资格审核表》（简称《随迁子女资格审核表》）。

办理流程如下：

1.考生提交材料。考生填写《随迁子女资格审核表》，并提交本人身份证、户口簿、父母居住证、父母社保（含养老保险和医疗保险）缴费证明等材料给所在中学进行资格初核。

2.中学初核。中学负责对《随迁子女资格审核表》进行初核。初核主要包括考生所填信息是否真实准确，是否符合我省随迁子女报考条件。经初核，符合报考条件的，根据各市县制定的随迁子女高考报名具体工作流程，报相关职能部门审核。不符合我省报名条件的随迁子女，所在中学应及早做好解释和学生分流工作，引导学生尽早回户籍所在地参加高考报名。尤其是艺术类、体育类、中职类等特殊类型考生，因考试时间较早，一旦错过当地高考报名将无法安排考试。

3.职能部门审核。各市县根据本地随迁子女审核工作流程充分利用数据联审等方式，对随迁子女考生报名资格进行审核，办理《随迁子女资格审核表》盖章等。审核结果应尽早告知考生。

4.考生录入信息。审核通过的随迁子女考生应在网上预报名后，通过高考报名系统输入《随迁子女资格审核表》相关信息。并在报名确认时，连同身份证、户口簿等报名材料到报名点办理报名确认手续。

四、残疾人考生应如何申请广东省2021年普通高考合理便利？

残疾人考生在网上报名时应在高考报名系统上填写相应的残疾信息。根据《教育部 中国残联关于印发残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定的通知》(教学〔2017〕4号)规定，符合条件的残疾人考生可以申请在普通高考中佩戴助听器、使用光学放大镜、使用大字号试卷、延长考试时间、免除英语听说考试等合理便利。

办理流程如下：

1.考生申请。残疾人考生凭本人身份证、二代残疾人证，填写《残疾人报考广东省2021年普通高考合理便利申请表》在高考报名时向报名点提出正式的申请，并按当地安排，由专家组进行现场确认和评估。无残疾人证考生不能申请合理便利。肢体残疾申请延长考试时间的考生，应在申请表中说明考生肢体残疾的具体情况，是否影响书写，必要时可附医院诊断报告。

2.市县审核评估。市县招生考试机构联合残联、卫生等相关部门专业人员组成专家组，对考生的申请材料和残疾情况进行现场评估，形成《残疾人报考广东省2021年普通高考合理便利专家评估表》。

3.结果告知。各市汇总所有考生申请表和评估表，填写《残疾考生参加广东省2021年普通高考申请合理便利汇总表》，于2020年11月25日前上报省教育考试院（考试招生一处）。省教育考试院将联合省残联、医疗专家进行复核，最终审核结果由省教育考试院发文通知。

五、“3+证书”考生应准备哪些报名材料？

“3+证书”考试的报考对象为中等职业学校（含技工学校）的应往届毕业生（包括退役士兵、西藏新疆内职班应届毕业生）。应届毕业生持中等职业学校应届毕业证明报考，入学时由录取高校审核毕业证原件，无中等职业学校毕业证的学生，不予报到和注册。往届毕业生持毕业证书报名。

“3+证书”考生报名时须获得相应职业技能证书，种类包括教育部考试中心颁发的英语或计算机等级考试证书，省教育考试院颁发的“广东省中等职业技术教育专业技能课程考试证书”（简称专业技能课程证书）和人社部门职业技能鉴定考核机构和卫生行政主管部门等单位颁发的21种职业资格证书、护理证书。退役士兵凭退役证可以报考。

已取得教育部考试中心颁发的英语或计算机等级考试证书和省教育考试院颁发的专业技能课程证书的考生，高考报名时,系统会自动关联证书信息；未自动关联的其他证书，由考生据实填写证书信息，录取前将核查是否属实。未取得证书，但已报名参加2021年1月由省教育考试院组织的专业技能课程证书考试的考生，可先报名，并在春季高考填报志愿前取得证书，方可参加“3+证书”考试的填报志愿和投档录取。获得专业技能课程证书，但未能通过高考报名系统核验的考生，需于填报志愿前携带本人身份证、证书原件、复印件到地市招生办办理证书确认手续。退役士兵持身份证和退役证办理相关手续。

持人社部门职业技能鉴定考核机构和卫生行政主管部门等单位颁发的21种职业资格证书、护理证书的考生（证书名称可参见2021年高校招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”考试招生工作的有关文件），报考时须如实填写证书名称、证书号码等信息，并上传证书图片。考生须对填写证书信息的真实性负责。招生院校在录取时须对职业资格证书进行核验。职业资格证书不符合招生专业要求或未能通过核验的考生作退档处理。建档时，中等职业学校毕业证和职业技能证书的复印件须放入档案。

六、体育艺术类（含体育类、音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类、艺术校考类，下同）考生填报时要注意什么？

体育艺术类文化课考试科目和普通类文化课考试科目一致。其中，首选科目物理或历史均可。

艺术类专业术科考试分为省统考和校考。省统考由广东省教育考试院组织，采取全省统一命题、统一考试、统一评卷（面试评分）的形式，分为音乐类、美术类、书法类、舞蹈类和广播电视编导类五个统考类别,艺术类考生只能选择其中一种，不得兼报；其中，选报音乐类的考生，在音乐类（音乐学）专业统考、音乐类（音乐表演-声乐）专业统考、音乐类（音乐表演-器乐）专业统考三个统考类别选择，这三个类别可以兼报。校考由招生院校组织。

艺术类考生报名时，需认真了解艺术类专业考试招生的相关政策，具体内容详见《关于印发广东省2021年普通高等学校艺术类专业考试招生办法的通知》。艺术类考生须凭《广东省2021年报考普通高等学校艺术类专业校考资格证》参加校考。

七、哪些加分和优先录取资格需要由考生在报名时提出申请？

在《2021年普通高考加分资格考生信息采集分类表》、《2021年普通高考同等条件下优先录取资格考生信息采集分类表》（见下图）中，凡信息点代码栏未注明“不需采集”的加分资格和优先录取资格类型，均在普通高考报名时申报。

八、符合有关加分资格和优先录取资格的考生需要提供哪些申报材料？

符合有关加分资格和优先录取资格的考生向所在市招生办公室提出申请，申请受理截止日期为2020年11月10日。未在截止日期前提出申请的考生视为自动放弃加分资格和优先录取资格。

1.烈士子女（非军人烈士子女）考生申请加分，需提供本人身份证、家庭户口本（含考生及父或母）、父母结婚证、烈士证明书、抚恤证等原件及复印件。

2.按照《广东省人民政府台湾事务办公室 广东省教育厅关于取消台胞及台胞子女在我省就读相关证明事项的通知》（粤府台发〔2018〕3号）要求，参加普通高校统一考试，且持有《中华人民共和国台湾居民居住证》、五年期《台湾居民来往大陆通行证》之一的台胞，或持有《中华人民共和国居民户口簿》的台胞子女（籍贯为台湾），在办理高考照顾录取手续时，需提供上述相应证件材料的原件及复印件。

3.参加普通高考的自主就业的退役士兵，向市招生办公室提出加分资格申请时需提供本人退出现役证和身份证原件及复印件。退出现役证需复印封面及内页。

来源：广东省教育考试院