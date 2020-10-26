网络安全人才缺口达150万！广师大这个机构，要从产教融合解决问题

网络技术迭代更新日益迅猛，大量的网络安全系统承载着国计民生，承担着经济社会体系运作。网络空间的竞争，归根结底是人才的竞争。

10月25日上午，广东省产教融合促进会网络安全及信息化专业委员会（下称“网络安全及信息化专委会”）成立会议暨粤港澳网络安全前沿技术高峰论坛在广东技术师范大学（下称“广师大”）举行。国内多家网络安全和通信产业领域龙头企业代表和高校学者代表参加，共同见证专委会的成立。

网络技术迭代更新日益迅猛，大量的网络安全系统承载着国计民生，承担着经济社会体系运作。网络空间的竞争，归根结底是人才的竞争。会上，中国工程院院士沈昌祥教授指出，据初步统计，我国网络安全领域至少有150万的人才缺口，教育系统要按部就班地培养人才，打造本科、高职、中专立体化人才培养新模式，创新产教融合新形式，全方位输出高素质应用型网络安全人才。

“要破解网络安全的难题，关键还是要靠教育。”广东省产教融合促进会会长、广师大党委书记凌靖波介绍，网络安全及信息化专委会由10所应用型高校和20家国内网络安全及信息化的知名企业发起，旨在为粤港澳大湾区建设培养网络安全技术专业人才，促进网络安全成果转化，努力打造网络安全及信息化领域产教融合的典范。

据了解，网络安全及信息化专委会成员可谓“优中选优”，既有基础扎实、具有行业话语权的龙头企业，又有已经开设或即将开设网络安全相关专业的应用型高校。网络安全及信息化专委会主任、广师大网络空间安全学院院长蔡君表示，为加强网络安全及信息化产业的人才培养，专委会将做好企业需求调研和高校科技成果转化服务，充分发挥在产教融合中的桥梁作用，全面推进和深化高校与各业界企业间的多元化合作。

据悉，网络安全及信息化专委会是广东省产教融合促进会筹建的5个专委会之一。该促进会于2019年12月正式成立，是广东省内各应用型高校、科研机构和企业等自愿组成的团体，由广东省发展和改革委员会主管，下设5个专业委员会。凌靖波介绍，促进会旨在推动人才培养精准化，推动企业高质量发展。未来将进一步围绕广东省战略性支柱产业和新兴产业，扩大布局细分领域专委会，达到政社校企共赢的良好局面。

南方日报记者 杜玮淦