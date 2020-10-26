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广东超三成大学生就读于民办高校

2020-10-26 08:55 来源：南方网
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　　24日，广东省民办高校实施“规范达标计划和品牌提升计划”（下称“双计划”）现场会在中山大学南方学院召开。记者在会上了解到，目前广东全省有50所民办高校，占全省高校总数的32.5%，本专科在校生超过68万人，占全省的33%。

　　充分发挥党委政治核心作用

　　民办学校是社会主义教育事业的重要组成部分。作为民办教育大省，广东于去年启动“双计划”，推动民办学校在规范达标和品牌强化两个方面实现提升。

　　“作为省‘民办高校党建研究基地’，今年3月以来，学校‘学习强国’人均积分始终排在全省高校首位。”广州华夏职业学院党委书记、副董事长李曲生介绍，该校入选党建全国第一批“双创”样板党支部和全省第二批标杆院系，擦亮了“华夏党旗红”品牌。

　　中山大学南方学院落实党委书记进董事会、党政负责人“双向进入、交叉任职”的工作机制，建立了校长书记办公会议和院系党政联席会议两级议事决策制度，还成立了党建工作部，统筹推动全校党建工作。

　　“学校成立了一年级工作部，出台政策鼓励教师骨干与管理骨干担任一年级新生成长导师。”中山大学南方学院学术顾问黄天骥教授认为，民办高校教师应重视一年级新生教育，强化“一对一”立德树人职责，通过交流研讨不断提高科研教学水平，提高人才培养质量。

　　生均数据和师德师风等被写入年检指标

　　广东省民办高校数量多、学生占比大，但仍存在发展不充分、规范化法治化水平不够高等问题，体现在部分学校生均数据不达标、办学经费来源单一、教师年龄结构不合理、教职工待遇偏低等方面。在会上，省教育厅印发了民办高校品牌提升计划监测指标体系、年度检查实施办法和年度检查指标体系（试行）的征求意见稿。

　　记者查阅材料发现，年度检查指标体系共有7个一级指标、27个二级指标，细化至64个三级指标，其中包含组织设置、法人资格、管理状况、师德师风状况等必达指标18个。多项生均数据成为考核民办高等学校办学是否规范的“硬指标”。

　　以广州商学院为例，该校现有在校生16897人，生师比为18.75∶1，生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备价值、生均纸质图书等数据均达到标准要求。近2年该校投入2576万元，完善了能满足校内专业实验实训要求的学科专业实验实训平台。

　　遴选建设一批特色鲜明的民办学校

　　民办高等教育要长远发展，还必须加强教学科研平台建设，探索特色化之路。根据“双计划”安排，广东将遴选建设一批特色鲜明的民办学校和平台、项目，全面提升综合办学实力和广东民办教育品牌。

　　“‘十三五’期间，学校投入4000余万元，打造实验、实训、实习‘三位一体’的实践教学平台。”吉林大学珠海学院党委副书记、校长付景川介绍，该校依循“产业引导专业，专业服务行业，行业促进就业”的原则，设置涵盖九大学科门类的60个本科专业，其中有12个省级优质专业，4个省级人才培养模式创新实验区。

　　按照品牌提升计划的工作要求，吉林大学珠海学院未来将新增建筑面积26万多平方米，重点建设产业学院教研中心、先进技术研究院、创新创业实践教学中心等基础设施，国学园区建成后将成为华南地区重要的大健康教学实习基地、中华传统文化和中医传承基地。

　　“民办高校要着力解决坚定社会主义办学方向，落实民办高校主体责任，完善治理体系、提高治理能力，加强人才队伍建设、激活体制机制、打造一批优质品牌等六个关键问题。”广东省教育厅厅长景李虎表示，民办学校“双计划”是全省教育大会提出的重点任务之一，各民办高校要以“双计划”为总抓手，整合资源，激发活力，打造特色品牌，推进内涵发展，推动广东从民办高等教育大省向强省迈进。

　　南方日报记者　钟哲

　　通讯员　粤教宣

编辑： 罗予岐

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