广东高校考研扩招，公共卫生等专业指标大增

广东召开全省研究生教育工作会议，推动研究生教育高质量发展。为此，记者采访广东多所高校发现，除扩大招生规模以外，各高校已做好深入改革的准备，优化学科设置、扩大专业学位硕士招生等举措培养适应社会发展的高层次人才。

“目标大学扩招了！”近日，南华大学公共卫生学院预防医学专业本科生黄小宾看到中山大学公共卫生专业硕士扩招的消息后，格外欣喜。眼下正值2021年全国硕士研究生招生考试报名，不少考生都关心，自己心仪的大学扩招了吗？

广东共有27所硕士学位授权高校，南方教育智库独家统计近3年数据发现，广东各高校硕士研究生持续扩招，新的一年将有更多的考研学生成功“上岸”，来到广东继续大学生涯。

注重研究生培养的数量和质量双提升，教育部3月明确今年扩招18.9万名硕士研究生，9月又发布《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》。同月，广东召开全省研究生教育工作会议，推动研究生教育高质量发展。为此，记者采访广东多所高校发现，除扩大招生规模以外，各高校已做好深入改革的准备，优化学科设置、扩大专业学位硕士招生等举措培养适应社会发展的高层次人才。

总量扩大:深大华农等校增加千人

南方教育智库统计发现，2019年和2020年实际录取人数对比，广东27所高校全部扩招了。

其中深圳大学扩招1227人增量最大，华南农业大学、暨南大学、中山大学等高校扩招数量也超过1000人。

两年前获增为硕士学位授予单位的南方科技大学和东莞理工大学招生人数也大幅增加。南方科技大学2019年首次独立招生录取650人，2020年录取945人，扩招295人；东莞理工学院2019年录取79人，2020年录取187人实现倍增。

现在，不少高校也陆续公布2021年计划招生人数（最终招生人数以教育部统一下达为准），总体与2020年录取人数持平。广东医科大学力争扩招580人，广州大学计划扩招425人，华南师范大学、汕头大学、五邑大学等高校也计划增加200人左右名额。

“2021年广州大学继续扩大硕士研究生招生规模，教师队伍不断壮大，硬件资源充足，可以说是有备而‘招’。”广州大学研究生院常务副院长唐春明介绍，该校硕士研究生2019年实际录取1742人、2020年2475人，2021年计划招生2900人，不断攀升。得益于高水平大学建设，广州大学近年新增一大批高层次教师和博士队伍，黄埔研究生院今年启用，6个院士团队领衔开展人工智能与区块链等跨学科研究，进一步提升研究生培养实力。

多年来，增加广东研究生指标一直是广东高校的共同呼声。早在2018年全国两会上，中山大学校长、中国科学院院士罗俊就曾提出，要补足高水平创新人才资源，应增加广东高校的研究生指标。

扩招也吸引了更多学生报考。“本科毕业半年，决定重回校园深造，广东硕士研究生指标提升给我带来了更多机会。”今年中国海洋大学本科毕业生蒙杰静报名考研，把中山大学作为新目标。

经过持续提升，省教育厅有关负责人介绍，目前全省在校研究生13.62万人，其中硕士生达11.67万。

结构优化:中大、广东医公共卫生翻倍扩招

“广东正在加强公共卫生人才队伍建设，争取到中山大学读公共卫生专业硕士，不仅有扩招利好，未来还可能获得更好的职业发展。”选择报考院校时，黄小宾和几位同班同学的目标一致。

在新冠肺炎疫情背景下，3月底广东在全国率先推出《关于进一步加强我省公共卫生人才队伍建设的若干措施》，明确在2020年公共卫生硕士专业学位研究生招生计划同比增长50%；到2022年年底实现省市县三级公共卫生快速应急响应人才队伍全覆盖。

统计招生学科专业目录发现，2021年多所高校公共卫生相关专业正在不断扩招。例如中山大学公共卫生学院各专业方向共计划招生246人，比2020年扩招141人，翻倍增长；暨南大学公共卫生（专业学位）从45人提升2021年的75人。

广东医科大学2021年公共卫生学院各专业招生93人，比上一年增长145%。广东医科大学研究生院院长唐焕文说:“学校作为粤西唯一一所大规模培养卫生健康人才的医科大学，在临床医学、公共卫生与预防医学等相关学科和专业学位类别扩招，有能力做好培养工作。”

除了公共卫生相关专业，近年来，广东积极优化结构，招生增量向服务国家战略、社会民生急需领域相关学科倾斜。全省主动撤销54个学位点，新增材料学等42个学位点，主动适应产业结构变化。

今年深圳大学推出16个跨界联合培养硕士研究生项目引发广泛关注。深圳大学研究生院负责人介绍:“研究生教育具有学术性、创新性的特点，如何从源头开始改革，以问题为导向打破学科藩篱一直是我们思考的问题。”为此，该校推出基于智能优化与数据科学的创新分析与决策、数值计算与材料交叉研究、光子学与人工智能计算、主动健康大数据，健康干预、高密度地区城市设计等跨界创新和产教融合项目，试水复合型创新型研究生培养。

产教融合:广大专硕招生比例超70%

9月底，国务院学位委员会、教育部印发了《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》，提出到2025年，以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点，增设一批硕士、博士专业学位类别；将硕士专业学位研究生（下称“专硕”）招生规模扩大到总规模的三分之二左右。

专硕扩招的背后，是以就业为导向，培养更多高水平应用型人才为社会所用的旺盛需求。

3年前，广东全省专业学位研究生招生计划首次超过学术学位研究生招生计划，今年占比首次超过60%。

各高校情况如何？统计招生章程发现，多所高校专硕人数比例不断提升。例如暨南大学2019-2020两年专硕与硕士学术学位研究生（下称“学硕”）人数一致，分别为1500人、1600人。2021年章程中提出，专硕计划招收2400人，比学硕多700人。广州大学专硕招生计划也显著增多，从2019年1250人、2020年1400人，明年计划增至2050人，超过总招生计划的70%。

扩招之后，如何提升研究生培养质量，促进产教融合，成为各高校亟须思考和解决的问题——

在广东海洋大学，“校内导师+企业行业兼职指导教师”的专硕培养模式得到普遍实施。“我们鼓励学生从企业一线挖掘研究选题，力求在实际工作中培养研究生创新能力。”该校研究生院院长简纪常说。

华南师范大学研究生院副院长、研究生工作部副部长安宁说，华师推动“新师范”建设，创设国内首家教师教育学部和粤港澳大湾区教师教育学院，建立“本-硕-博”教师教育一体化培养体系，培养社会急需的卓越教师。

省教育厅有关负责人表示，接下来将继续引导高校建立与全省经济社会发展格局相匹配、优势特色鲜明的学科专业体系，实现人才链、创新链与产业链深度融合。

南方日报记者 姚瑶 杜玮淦

见习记者 钱明雅