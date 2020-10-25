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广东明年迎首场“新高考”，报名方式和内容有这些变化

2020-10-25 08:58 来源：南方网
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　　我省“新高考”改革后的首批高一学生于2018年秋季入学，将于2021年参加高考。因此，2021年我省普通高校招生统一考试将开始实施新的高考综合改革方案。

　　22日，省招生委员会发布《关于做好广东省2021年普通高校招生统一考试报名工作的通知》。与往年规定的考生先到报名点领取考号和密码再上网预报名不同，2021年考生需先在省普通高考报名系统上网注册，再预报名。

　　考生报名注册时间为10月28日至31日，考生预报名时间为11月1日至6日，确认时间为11月6日至10日。报名前，考生应事先准备符合报考资格的相关证明材料，在所在中学或到县（市、区）招生办公室进行报名资格初核。

　　由于明年实行新的高考方案，考试科目采用“3+1+2”模式，其中“3”为语文、数学、外语三门统一考试科目，“1”为在高中学业水平选择性考试科目的物理、历史2门科目中自主选择1门，“2”为在高中学业水平选择性考试科目的思想政治、地理、化学、生物学4门科目中自主选择2门（简称四选二，下同）。

　　普通类（物理）考生考试科目为：语文、数学、外语、物理和四选二。普通类（历史）考生考试科目为：语文、数学、外语、历史和四选二。

　　体育类考生考试科目为：在普通类（物理）或普通类（历史）考试科目的基础上加考体育术科。艺术类考生（含音乐类、美术类、书法类、舞蹈类、广播电视编导类、艺术校考类专业）考试科目为：在普通类（物理）或普通类（历史）考试科目的基础上加考艺术术科。

　　外语选考语种为英语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语中的一门。外语语种为英语的考生，须参加英语听说考试，英语听说考试单独进行。

　　此外，所有参加2021年普通高考录取的考生应参加普通高考体检。普通高考体检时间为高考报名后至2021年2月28日。

　　相关负责人提醒，2021年普通高中应届毕业生须在2021年7月前通过普通高中学业水平合格性考试，并取得高中毕业学历，才能正常进行录取和入学。其他高中阶段学校应届毕业生，也需取得高中阶段毕业学历，才能正常进行录取和入学。

　　南方日报记者 钟哲 吴少敏

编辑： 罗予岐

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