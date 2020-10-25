广东省国有企业专场供需见面活动举办

高校毕业生系列供需见面活动会贯穿整个毕业季，持续至2021年6月，计划举办的系列供需见面活动多达86场，其中“21地市区域系列大型公益招聘活动”也同步进行，实现了广东省地区全覆盖，全力帮助同学们完成就业“最后一公里”的冲刺。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）10月23日，由省教育厅、省国资委、广州市国资委联合举办，华南理工大学承办的广东省2021届高校毕业生首场供需见面活动——广东省国有企业专场在华南理工大学五山校区顺利举办。

受新冠肺炎疫情和经济下行压力的叠加影响，2021届毕业生就业形势依旧严峻，高校毕业生促就业工作刻不容缓。为全力贯彻落实党中央、国务院“六稳”和“六保”要求，帮助2021届毕业生打赢这场“就业保卫战”，让同学们顺利就业、尽早就业，广东省教育厅细致部署、用心护航，多措并举，凝聚多方力量举办2021届高校毕业生系列供需见面活动。

近两年，省国资国企系统全力助推高校毕业生就业工作，不断加大招收高校毕业生力度，持续调整优化国企人才结构，在稳就业、保就业工作中彰显了国有企业的担当和作为。首场活动现场近300家优质国有企业携岗入驻，除我省省属、市属国企外，还吸引了部分驻粤央企参加，涵盖了财经类、政法类、理工类、医学类、艺术设计类、综合类等专业，为高校毕业生提供了更加丰富的就业选择。今后，以国企为专场的活动将形成常态，继续发挥国企在就业市场的示范引领作用，优先为高校毕业生提供高质量就业机会，为高校毕业生就业工作注入信心和动力。

据介绍，在疫情防控常态化背景下，此次供需见面活动有如下特点。一是以“科学有效防控、安全有序招聘”为原则，严格按照省和属地疫情防控工作的相关要求，做好活动场所的卫生清洁消毒和现场人员的个人防护，确保广大师生生命健康安全。二是为毕业生提供更方便、更高效的求职服务，活动采取扫描通行的方式实现了快速入场，和有意向的用人单位进行面对面精准对接。三是活动在“广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台”及广东省人才市场网建立了“广东国企招聘专区”，采取线上线下一体化精准匹配的方式同步开展，持续为高校毕业生提供高质量就业机会。求职毕业生只要关注“广东大学生就业创业”“广东人才服务”微信公众号，登录“广东大学生就业创业”小程序建立电子简历，即可向心仪的岗位投递简历。

省教育厅相关负责人表示，今年广东毕业生就业招聘服务改革再出新招，广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台继去年将高频就业办事服务对接上线“粤省事”移动民生服务平台之后,今年再成功对接上线“粤商通”涉企移动政务服务平台，服务全省1200万商事主体，企业可登录“粤商通”APP直接发布招聘职位，查看简历，发放offer，在办理营商业务同时，可一站式办理广东应届高校毕业生人才需求，招才引智更省事。

据悉，高校毕业生系列供需见面活动会贯穿整个毕业季，持续至2021年6月，计划举办的系列供需见面活动多达86场，其中“21地市区域系列大型公益招聘活动”也同步进行，实现了广东省地区全覆盖，全力帮助同学们完成就业“最后一公里”的冲刺。