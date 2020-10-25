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AI“老师”上线 智能教育市场持续扩张

2020-10-25 08:58 来源：南方日报 彭颖
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　　国家发展改革委、中央网信办、教育部等13个部门联合发布的《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》中明确提出：国家将大力支持15种新业态新模式发展，包括在线教育、互联网医疗、线上办公、数字化治理等，其中在线教育是重点支持发展的新行业业态之一。疫情使得在线教育行业迎来一个流量窗口，其中“AI+教育”正成为线上教育机构发展的“助推剂”，从在线化、数字化到智能化，教育行业在变化中不断升级。

　　在线教育企业纷纷涉足AI领域

　　日前德勒发布的《全球教育智能化发展报告》指出，AI+教育的浪潮日趋激烈，VIPKID、松鼠AI等诸多科技教育领域的玩家，都迅速在AI领域跑马圈地，人工智能赋能的教育行业正在掀起一场对传统的教育体系的变革。

　　相对而言，传统在线教育大多采取教师直播授课，或是播放课程录像加上远程批改作业的形式。而新兴的AI教育不仅能覆盖以上内容，而且还可以做到智适应学习、人机对话、双师课堂、语音测评、智能语言处理的应用和拍照搜题等方面。

　　近日，六一教育正式上线及迭代了智能在线素质教育产品“咕比AI课”，在课堂体验方面，咕比美术AI课通过独家研发的AI交互技术打造“游戏化课堂”，采用“3A+T”的立体式教学法。其中，“3A”指的是“情景式动画教学”“交互式人工智能体验”和“多元化教具盒子”，而“T”则代表“专业老师”。相较于传统的视频或直播教学，学生可以通过趣味性的呈现内容和视频、对话和游戏等交互形式学习知识，并应用于课堂作业。

　　AI应用于在线教育领域还体现在，可以定制个性化的教学课程。在线理财教育平台长投学堂相关负责人告诉记者，尽管在线理财教育已发展近10年，但缺少标准化、全时间、全场景的服务依然是制约其进一步普及的核心问题之一，长投学堂也在探索将AI技术引入课程教学中，在为用户提供更加个性化、定制化的课程辅导。

　　AI将应用于更多教育细分领域

　　AI教育的目标是形成精确有效的数据评估方案，并建立合适可行的个性化服务推荐体系。在教育过程中，怎样利用AI评估学生的实时学习状态、判断学生真实掌握水平？业内人士认为，现阶段的AI技术还未能形成精准评估结论，并以此来推动学习计划的定制化。要做到个性化学习服务，需要企业采集更多学生学习数据作为支撑，制定更精细合理的内容分层和课堂编排，目前庞大的数据积累不能一蹴而就，还需要时间的沉淀。

　　据艾媒咨询发布的《后疫情时代中国在线教育行业研究报告》预测，2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元，同时，这一规模还将继续增长，在2025年达到8000亿元。在线教育加速下沉，基于AI等技术发展智适应教育，线下和线上深度融合的模式也将成新趋势，AI技术的应用会涉足越来越多的教育细分板块，发挥越来越大的作用，并推动教育体系的变革，产生深远的影响。

　　南方日报记者 彭颖 实习生 黄一哲

编辑： 罗予岐

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