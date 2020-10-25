华师附中将在增城管理新建学校

10月21日下午，增城区政府与华南师范大学附属中学举行签订合作办学意向书仪式，委托华南师范大学附属中学管理增城一所新建公办九年一贯制学校，发挥华南师范大学附属中学品牌影响和优质教育资源辐射带动作用，进一步提升教育发展水平和营商环境。

10月21日下午，增城区政府与华南师范大学附属中学举行签订合作办学意向书仪式，委托华南师范大学附属中学管理增城一所新建公办九年一贯制学校，发挥华南师范大学附属中学品牌影响和优质教育资源辐射带动作用，进一步提升教育发展水平和营商环境。据悉，该校选址落户荔湖新城石滩片区。

学校为公办九年一贯制学校

在当天的活动中，增城区政府与华南师范大学附属中学签订了合作办学意向书，委托华南师范大学附属中学对增城区筹建的一所新建公办九年一贯制学校进行管理。这是增城积极引进省、市属优质教育资源合作办学的又一重要成果。

华南师范大学附属中学是广东省唯一受广东省教育厅和华南师范大学双重领导的首批国家级示范性高中，承办由广东省教育厅直接领导的广东奥林匹克学校，还被定为“红军学校华南总校”。该校还是广东省改革开放以来培养出高考总分状元最多的学校，是2001年至2019年广东唯一重本率连续多年超过90%的学校，每年向北大、清华输送优秀毕业生30人左右，每年超过60%高三毕业生被国家“双一流”大学录取。

华南师范大学附属中学增城学校选址增城荔湖新城核心区，学校性质为公办九年一贯制学校，办学规模为60个教学班，其中初级中学24个教学班、小学36个教学班。学校将积极推广华南师范大学附属中学的特色课程、活动、班级建设，全力打造国家课程标准以外的精品特色课程，并配备一流的教学设施设备和教师队伍，致力建成办学水平处于全市先进行列的学校。学校预计于2022年9月完成建设并开学。

根据协议，增城区将按照省级标准化学校的标准，高质量完成该学校基础建设，并根据学校素质教育、特色发展需要，在规划设计、设施设备等方面为学校提供支持。华南师范大学附属中学将负责学校的管理、业务指导、质量评估和监督，为学校办学提供优质的教育服务资源。

增城区区长赵国生表示，近年来增城区不断加大教育投入，积极引进优质公民办教育资源到本地落户或合作办学，教育事业发展取得了长足进步。此次与华南师范大学附属中学签订合作办学意向书，进一步推动增城教育事业取得更好的成绩。希望华南师范大学附属中学能够借助名校品牌优势，加快储备优质师资力量，将华南师范大学附属中学增城学校打造成为增城一流的知名公办学校，并吸引带动更多高端教育人才集聚增城。同时，增城区政府也将尽力为华南师范大学附属中学在增城办学提供各种支持，全力以赴满足办学要求，真正将华南师范大学附属中学增城学校打造成为增城老百姓向往、满意的好学校。

群众在“家门口”享受优质教育

增城正全力建设现代化中等规模生态之城和宜业宜居宜游优质生活圈，随着越来越多高新科技产业投资兴业，增城对高层次人才的需求越来越大，这对增城教育事业发展也提出了更高的要求。

近年来，增城积极引进优质公民办教育资源到本地落户或合作办学，不断优化教育发展结构，着力提升教育发展品质，为优化营商环境，吸引优质企业、人才集聚提供了优质教育服务支撑。目前，该区先后引进了广大附中、广州二中、执信中学、华南师范大学和广州幼儿师范学校等一批广州市公办优质教育资源合作办学；引进了黄冈中学广州学校、增城区广外附设实验学校、增城区华商外语实验学校、增城区斐特思公学实验学校等国内外知名民办学校落户。

引进的优质名校与增城本地学校形成了相互学习、良性竞争、共同发展的良好格局，既提升了增城教育发展综合水平，也让群众在“家门口”就能享受到多元优质教育服务。

据统计，增城围绕“办人民满意的教育”目标，近年来已累计投资60多亿元提升学校基础设施水平。其中自2016年起，增城投资21.7亿元实施基础教育设施三年提升计划，新改扩建学校13所，总建筑面积354509平方米，新增学位20560个；投入2亿元积极推进创建3所示范性高中学校和校园功能微改造，优化学校建筑和布局，提升学校文化、绿化和艺术化水平，增加学校文化氛围和艺术气息，使学校成为环境优美、书香四溢的理想学习生活场所。

与此同时，增城还积极推进小区配套教育设施建设移交及开办工作，截至目前，共接收了70所小区配套学校和幼儿园，其中幼儿园54所，可提供学位19920个，中小学校16所，可提供学位27170个，满足了人民群众就近入学入园需求，为适龄儿童提供了“家门口”的优质教育。

“我们将进一步提升学校办学水平，推动增城教育高质量发展，不断提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。”增城区教育局负责人说。

南方日报记者 朱伟良 通讯员 朱卓东