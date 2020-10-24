这些问题如果答不上来，你的2021年高考报名可能有点麻烦

高考报名工作，你做好准备了吗？

今日阅读|高考报名工作，你做好准备了吗？

2021年普通高考报名将2020年11月1-10日进行。这可不仅仅是学生本人需要关注、老师需要指导的事情，更需要考生家长提供支持和帮助。

首先，我们先了解一下高考报名这件事。高考报名一般分为三个步骤：1.领取考生号和初始密码。2.网上预报名。3.确认报名资格。

其中，最为关键的就是第二步，网上预报名。通常情况下，按照系统指引多数人都可以顺利操作完成报名，但是这也有一个大前提：报名材料等前期准备工作足够充分。

如果出现材料的缺漏、错误等情况，对报名进度有很大的影响，甚至会无法成功报名2021年高考。需要严谨对待！

我们整理了在高考报名前需要明确的部分关键问题，一起测一测：高考报名工作，你做好准备了吗？

1.考生是应届毕业生、往届毕业生还是同等学力人员？

2.考生本人是广东省户籍吗？考生父母或法定监护人是广东省户籍吗？广东省户籍的取得时间有多少年？

3.考生学籍在广东省吗？从高中几年级开始在广东省内高中就读？

4.“3+1+2”的报考科目确认了吗？外语选择的是哪一个语种？

5.二代或三代身份证是否有效？（需上传2M以下的jpg或png或pdf）

TIPS:若身份证遗失、消磁、或已变更身份证信息但未换领新证的学生尽快到公安部门领取身份证，有关办理手续请查阅广东政务服务网。

6.户口簿准备好了吗？（需上传2M以下的jpg或png或pdf）

7.高中毕业证书或高中同等学力证明准备好了吗？（需上传2M以下的jpg或png或pdf）

8.直系亲属的政治面貌、就职单位、职务等情况了解吗？

TIPS:若没有就职单位一般可填写在家务农、待业或无；没有职务一般可填写农民、工人或无。

如果以上这几个问题，你都能明确自己的答案，那么恭喜你，你的高考报名准备做得不错哦！如果有部分问题，你的答案有点模糊、不确定，可能要加紧确认一下各项信息了。

当然，建议大家还是需要再一次认真阅读，广东省教育考试院发布的《关于广东省2021年普通高校招生统一考试报名有关事项的通知》。

出品|南方青春高考季