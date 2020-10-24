广东省2021年普通高校招生统一考试报名工作规定

报名前，考生须先进行报名注册，注册时间：2020年10月28-31日，报名网址为：https：//pg.eeagd.edu.cn/ks;考生预报名时间为11月1-6日，确认时间为：11月6-10日。

省招委会发出《关于做好广东省2021年普通高校招生统一考试报名工作的通知》（粤招〔2020〕12号，以下简称《通知》），将于2020年11月1-10日进行。报名前，考生须先进行报名注册，注册时间：2020年10月28-31日，报名网址为：https：//pg.eeagd.edu.cn/ks;考生预报名时间为11月1-6日，确认时间为：11月6-10日。

一、考生注册

考生报考2021年我省普通高校招生统一考试前，需先行报名注册，时间为：2020年10月28日～31日，广东省普通高考报名系统注册网址为：https://pg.eeagd.edu.cn/ks。

二、报名时间

2021年我省普通高校招生统一考试报名时间为：2020年11月1日～10日，其中考生网上报名时间：11月1日～6日，确认时间：11月6日～10日。

拟参加2021年普通高校招生录取（含春季高考和夏季高考录取）的以下类型考生须按上述时间报名：

1.普通高校招生统一考试（夏季高考）考生；

2.普通高等学校招收中等职业学校毕业生“3+专业技能课程证书”考试（简称“3+证书”考试）考生（含报考高职院校的退役士兵、西藏新疆内职班应届毕业生）；

3.高职院校依据普通高中学业水平成绩录取（简称依学考成绩录取）的考生；

4.高等学校单独组织考试（含免试）及单独录取的保送生、运动训练、武术与民族传统体育专业、高水平运动队（单招）、职教师资、残障（单招）、消防救援（单招）等类型考生；

5.报考高职院校自主招生（简称高职自主招生）及中高职衔接三二分段转段（简称高职三二分段）的考生。

6.高职院校五年一贯制录取并于2021年进入高职阶段学习（简称五年一贯制）的学生。

三、报名条件和报考方式

考生报名条件和报考地点按《关于广东省2021年普通高校招生统一考试报名有关事项的通知》（粤招〔2020〕11号）执行。

各地可根据本地实际，组织考生自行上网填报高考报名信息或在报名点（中学）集中填报。高职院校五年一贯制录取且2021年进入高职阶段学习学生的确认工作由所属高职院校负责。更多详情请点击下方阅读原文。

四、考生报名基本流程

1.考生注册。考生应先进入广东省普通高考报名系统（网址为：https://pg.eeagd.edu.cn/ks），凭姓名、证件号注册考生账号，设置密码，并绑定手机号。

2.报名资格初核。报名前，考生应事先准备符合我省报考资格的相关证明材料（含身份证、户口簿、学籍学历等材料），在所在中学或到县（市、区）招生办公室进行报名资格初核。应届毕业生可由所在学校事先核准考生报考条件和材料，到报名点集体办理报考手续。往届毕业生、社会人员须持报名材料到市县招生考试机构指定的报名点办理报考手续。经初核符合我省高考报名条件的考生，由报名点派发考生号。考生须提供真实的报名材料（含加分和优先录取资格材料），如发现有弄虚作假情况的，将严肃处理。

3.网上报名。凭考生号和注册时设置的密码登录广东省普通高考报名系统进行网上报名。网上报名时，考生须认真阅读报考须知，签订《考生诚信考试承诺书》，并按系统指引，录入本人的基本信息(含普通高中学业水平考试选择考科目在内的报考信息、联系方式、个人简历、家庭情况等)，上传身份证、户口簿等身份证明材料，采集和上传相片，并交纳报考费。上传的报名材料支持JPG/PNG/PDF文件格式，大小不超过2M，其中身份证要求上传正反两面、户口簿要求上传首页、户主页、父/母亲或监护人页、考生本人页，考生可提前准备好电子文档，方便报名时上传。

4.确认报名。网上报名完成后，考生还须在规定时间内持二代（或三代）身份证、户口簿、学籍学历等证明材料到市县招生办公室指定的报名点办理确认报名手续。确认报名手续包括确认报名资格、校对和核准报考信息、采集指纹等。具体报名办法按《广东省2021年普通高校招生统一考试报名实施细则》进行。

五、特殊考生报名材料办理与审核

详见广东省考试院官网

六、考试费

考生必须按规定交纳考试费。考生在网上报名时按照物价部门批准的收费标准在网上交纳文化科考试费。艺术类和体育类术科统考考试费与高考文化科考试费一同交纳，实行网上交费。

七、考生信息采集

考生信息是考生考试、填报志愿、投档录取、入学报到、电子注册、学籍管理、学历证书办理的重要依据。考生信息错漏可能导致考生无法正常考试、无法填报志愿、无法在教育部备案,毕业时无法获得毕业证书等各种问题。考生信息采集应坚持基础身份特征信息用设备和程序采集，人工填报信息应采用交叉核对，重复校验的方式确保信息准确性。考生对所填报考信息的准确性负责。

八、其他要求

（一）根据《广东省教育厅关于印发广东省普通高中学业水平考试实施办法的通知》（粤教考〔2019〕18号），2021年普通高中应届毕业生须在2021年7月前，通过普通高中学业水平合格性考试，并取得高中毕业学历，才能正常进行录取和入学。其他高中阶段学校应届毕业生，也需取得高中阶段毕业学历，才能正常进行录取和入学。

（二）考生提交各种报考资格证明材料时，须确保真实性，不得弄虚作假。凡弄虚作假、提交虚假证明的，何时发现，何时取消报考资格，已经录取的，取消录取资格。

（三）本规定由广东省招生委员会办公室负责解释。如国家对普通高考报考条件及其它方面有新的规定和要求，将按国家的新规定执行。