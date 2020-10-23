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如何看“每半秒新增一位儿童网民”

2020-10-23 08:39 来源：光明日报
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　　近日，有媒体援引《青少年蓝皮书：中国未成年人互联网运用报告（2020）》中的数据指出，未成年人触网年龄再次降低，网络素养需要培养。该报告显示，未成年人的互联网普及率已达99.2%，显著高于中国总体互联网普及率（64.5%）。媒体同时还援引了联合国儿童基金会2017年发布的报告称，全世界每天有超过17.5万名儿童第一次上网，平均每半秒钟就会新增一名儿童网民。

　　事实上，作为互联网的“原住民”一代，作为经历了“停课不停学”洗礼的新一代未成年人和家长，今天再看儿童触网的种种数据，已经很难产生触目惊心之感。网络之于儿童，正如同牛奶、玩具、城市之于儿童一样，成为现代文明中自然而然的童年陪伴。

　　网络已经广泛存在、易于获取，其对于青少年的负面影响，很难说就比过去的网吧时代更大。生活的需要，给了网络充分渗入的可能，也同时给了网络以日常生活的普遍约束。从这个角度来说，如何看待和提高我们的网络素养，其实也是如何看待和提高我们生活素养的重要组成部分。

　　家庭是未成年人网络素养养成的主战场和第一阵地，而家长则是未成年人网络行为的主要责任人。根据清华大学2014年公布的对700多名本科生的一项测试结果，家庭教育与网络成瘾呈现显著的相关关系。尤其是对于未成年人来说，家长的作用和家庭的教养环境，在未成年人网络素养养成中将起到决定性作用。

　　这样的结论符合我们对日常生活的认知。儿童较早触网和家庭网络覆盖并非造成网络成瘾、行为失常等后果的主要原因。越来越多的家庭很早就开始让孩子看电脑或者平板，较早地让孩子使用电话手表甚至手机，但只要时间、内容、方式适当，孩子依然可以开朗阳光，关注现实生活，并且从网络中学到大量知识以及为人或者做事的道理。而那些因为网络使用滋生各种问题的家庭，一般来说，家长的自律水平和家庭的教养水平也同样存在问题、漏洞和风险。

　　因此我们在发挥政府、企业、社会各界等共同作用，创设一个适合未成年人触网的环境之外，更要加强家庭教育和家长教养水平的宣传、培训和帮扶，专门针对未成年人上网的利与弊开展专题宣讲和培训。一方面聚焦家长和家庭这个主战场，以儿童的互联网使用为着力点，综合提高家庭的教养水平，降低电子屏幕对于儿童身心发育的不良影响；另一方面加强社会联动，强化法律底线，为儿童上网提供一个合规合法的清朗环境。如此，我们就能从法律底线保障和家庭正向引领两方面，共同建立网络“原住民”一代应有的网络日常生活价值、规则和习惯。

　　作者：肖罗（教育研究者）

编辑： 罗予岐

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