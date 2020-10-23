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中山大学67名研究生“组团式”进疆

2020-10-23 08:43 来源：南方网
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　　10月20日，新疆喀什地区第一人民医院举行了中山大学研究生“组团式”医疗援疆特派计划启动会暨第一批研究生援疆团进疆开班仪式。会上，来自中山大学的67名研究生齐聚喀什，正式开启为期一年的援疆之路。

　　据悉，这是全国第一批研究生援疆团，是广东省联合中山大学探索实施的一次医疗援疆创举。该批研究生将在喀什地区第一人民医院接受为期4天的岗前培训，随后正式入科轮转学习。

　　中山大学副校长杨清华介绍，喀什地区第一人民医院在2018年7月正式成为中山大学的非直属附属医院。中山大学一直全力帮扶该院的建设，此次研究生“组团式”医疗援疆特派计划正是一次大胆创新的先行实践，有望助力该院早日实现“双百”目标（全国地州级医院排名前一百名，年转诊病人数控制在百名以内）。

　　“这种全新模式对双方而言都是一种挑战，同时也是一种更为紧密、深入的援疆模式。”喀什地区第一人民医院院长、广东援疆医疗队队长林天歆介绍，按照部署，67名年轻医学生第一年到喀什地区第一人民医院进行临床规培学习，研究方向围绕喀什地区多发病、常见病、特色病开展；后两年返回中山大学各附属医院继续培养。

　　为确保该批研究生援疆团顺利进疆，中山大学、广东援疆前方指挥部、喀什地区第一人民医院三方积极协调，联动中山大学各附属医院，多次召开线上、线下工作协调会，从住院医师规范化联合培养方案、督导考核机制、衣食住行到生活补助，做了周全而详细的安排。

　　“我们非常幸运能成为粤喀两地联合培养模式下的第一批研究生，为祖国边疆建设事业尽一份力量。”援疆团成员、博士生罗丹东说。

　　喀什地区第一人民医院党委书记邹小广说：“在广东、中山大学多年的支持帮扶下，医院综合实力得到快速提升，这次中山大学研究生‘组团式’来疆学习工作，对带动医院乃至南疆的人才培养能力、医疗能力、科研水平提高，具有重大意义。”

　　广东对口支援新疆喀什始于2011年。历经十年，广东援疆品牌深入人心，在新疆各族群众心中赢得良好口碑，获中组部和国家卫健委的充分肯定，广东省医疗人才“组团式”援疆模式被树立为全国医疗援疆的典范和标杆。

　　“响应党中央号召，帮助新疆各族群众实现健康脱贫、全面小康，是我们义不容辞的责任。”广东援疆前方指挥部总指挥王再华说，围绕国家治疆方略和新疆工作决策部署，广东省一直努力探索并形成具有广东特色的援疆格局，其中医疗援疆的重点就是要打造一支带不走的医疗人才队伍。“中山大学派出的67人研究生援疆团，是广东‘组团式’医疗援疆的又一次创新，希望两地青年人才在交流中实现共同成长、协同发展。”

　　南方日报记者　钟哲

　　通讯员　胡晓丹 田涛

编辑： 罗予岐

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