如何破除“唯分数论”？广州这所小学鼓励孩子探究世界

中大附属外国语小学的学生在小学6年的时间里，要围绕“我们是谁”“我们身处怎样的时空”“我们如何表达自己”“世界如何运作”“共享地球”等6大超学科主题进行探究，每一个大主题根据不同年级分为6个不同层次的小主题，小学阶段一共要完成36个小主题的探究，每一次的探究循环在内容、形式上逐步递进，难度、深度和高度上呈螺旋上升。

“每次结题展都能看到孩子的成长，孩子越来越自信大方，知识面越来越广。”近日，广州市白云区中大附属外国语小学举办了本学期第一个探究结题展，家长杨女士对孩子的进步感到惊喜。

中大附属外国语小学的学生在小学6年的时间里，要围绕“我们是谁”“我们身处怎样的时空”“我们如何表达自己”“世界如何运作”“共享地球”等6大超学科主题进行探究，每一个大主题根据不同年级分为6个不同层次的小主题，小学阶段一共要完成36个小主题的探究，每一次的探究循环在内容、形式上逐步递进，难度、深度和高度上呈螺旋上升。每个主题的探究学习完成之后，学校都会举办结题展，对学生们为期6周的超学科探究学习成果进行了一次集中展示与评价。

结题展现场是由学生自主策划和搭建的艺术长廊、摄影长廊、家乡建筑展、手工体验区、太空旅行展等，随处可见学生们的创意作品和探究成果。学生们争先恐后地给家长们当起了小“解说员”。他们用自己的语言和理解图文并茂、绘声绘色地介绍了小组探究学习的过程，解说自己的探究作品，以及如何将探究学习的知识应用于日常生活。

“探究结题展是学校实施了多年的多元动态评价体系当中的一种形式，其本质上是一种由学生、教师、家长以及社区等多方主体参与的过程性评估，是对学生完成了阶段性学习之后其综合素质发展情况的评价和反馈。”中大附属外国语小学校长陈海淑介绍说，除了学业成绩的评估，学校更关注孩子德智体美劳的全面发展，包括他们的思考能力、研究能力、社交能力、自我管理能力以及团队合作能力等。

据介绍，经过十余年教学改革及课程融合的探索和实践，中大附属外国语小学的管理方中黄国际教育集团在教育评价体系改革探索和实施方面，形成了一套全面的、多元主体参加的、过程性评价与结果性评价结合的综合评价体系。这个综合教育评价体系，由学生、老师、家长甚至社区成员参与，持续贯穿“教”与“学”的全过程，并能将学习成果以学生成长档案册、结题评价表等形式进行可视化。目前，中黄已将这一评价体系在其管理的广州市黄埔中黄科学城幼儿园、广州市黄埔中黄外国语小学、广州市白云区中大附属外国语小学、广州市黄埔中大附属外国语中学等教育实体内落地实施。

“教育评价首先应该是宽泛的，不是考学生的难题、偏题、怪题，而是学生真正掌握知识的广泛度，熟练运用知识的能力；评价还应该是多元的，既要评估学习成果也要评估学习过程，评估设计既要逆向进行也要具有前瞻性。”中黄国际教育集团总校长崔建社说，在教育评价中，不同的学习者在认知水平、接受能力、学习能力、学习策略等方面都存在差异，因此考核的标准要根据每个学生的特点和需求进行个性化设置。

崔建社指出，在科学的全面的教育评价实施过程中，教师“会评价”也是很关键的因素。他介绍，中黄国际教育集团分对象、分层次、分重点为管理学校的教师提供了如展翅计划、领雁计划等多样化的专业咨询和培训服务，确保每位教师都具备科学有效的教学评估实施能力，成为会评估的教师。

南方日报记者 马立敏

通讯员 黎伙珍