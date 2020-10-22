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从“央行基因”到“金融大学”！广东金融学院70岁生日快乐

2020-10-22 08:45 来源：南方网
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　　近日，广东金融学院举行建校70周年庆祝大会。由于疫情原因，庆祝大会采取线下开展、线上同步直播的形式进行。近千名师生在现场观摩，数十万来自世界各地校友、国（境）外留学的学生通过“云端”观看大会同步直播，共同见证充满意义的历史时刻。30名离退休职工、校友在会上获得“广东金融学院建校70周年突出贡献”荣誉，以表彰他们对学校建设和发展作出的贡献。

　　广东金融学院由中国人民银行于1950年创办，具有“央行基因”。建校70年来，学校完成了从中专到大专再到本科的“三级跳”，实现了全日制本科教育、专业硕士教育和国际合作培养的硕博教育的“三结合”，培养输出了20多万名职业素养高、业务能力强的应用型人才，学校也因此获得“华南金融人才摇篮”“南粤金融黄埔军校”的社会美誉。

　　近年来，广东金融学院抓住入选广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”计划强特色高校的机会，从2018年至今，引进200多名高层次人才，打造了一支高素质的师资队伍，科研成果、智库平台建设和国际化水平不断提升。广东金融学院院长雍和明表示，目前，广东金融学院围绕打造全国第一所“金融大学”的目标，紧锣密鼓地建设清远校区，该校区首期项目将在明年秋季投入使用，形成广州、肇庆、清远三大校区的格局。

　　南方日报记者 杜玮淦

编辑： 罗予岐

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