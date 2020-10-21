27家省职业院校“双师型”教师培训基地挂牌

由省教师继续教育指导中心组织、省职业院校教师素质提高项目管理办公室承办的广东省职业院校“双师型”教师培训基地授牌仪式暨培训品牌项目建设经验交流会在广东技术师范大学举行。

近日，由省教师继续教育指导中心组织、省职业院校教师素质提高项目管理办公室承办的广东省职业院校“双师型”教师培训基地授牌仪式暨培训品牌项目建设经验交流会在广东技术师范大学举行。

省教育厅主任督学李璧亮、广东技术师范大学校长骆少明出席会议，27所院校共60多名代表参加了会议。李璧亮主任督学为华南理工大学、暨南大学、广东技术师范大学等27家省职业院校“双师型”教师培训基地授牌，4所基地介绍了培训优质品牌项目建设经验。

“十三五”期间，我省职业院校教师素质提高计划国家级和省级培训任务主要由10所国家级和优质省级基地承担，经过长期实践，在实施模式、培训管理、课程资源建设、研训一体化等方面形成了具有我省特色的职业教育教师培训品牌，为我省职业院校教师综合素质提升、省内职业教育教师均衡发展作出了积极贡献。广东技术师范大学结合中职校长专业成长需求，区分新任职、骨干、卓越等不同层次，建立中职校长专业培训课程体系，坚持分层递进、精准施训，全面提升中职学校校长治校治学能力；广州番禺职业技术学院通过学校、行业协会、企业、学员多方联动，坚持走“产教融合”和校企行合作途径，构建校企行三方共赢的跨境电商职教生态圈，打造跨境电商师资培训优质品牌项目，有力提升参训教师平台操作、课程开发、课程讲授和校企合作能力；广东轻工职业技术学院贯彻“一流院校—重点专业—培训品牌”的发展战略，着力打造数字媒体应用技术专业师资培训优质品牌项目，精准衔接产业链和教育链，将技术能力和教学能力通过教育教学产品开发融为一体，有效解决职业院校教师“双师”能力培养两张皮的问题，所培训学员多次获得省级大赛奖项；广东省贸易职业技术学校立足学校特色专业，充分利用学校丰富的校企行合作资源，以“产教融合”为抓手，着力打造西餐专业“双师型”教师培训优质品牌项目，大力推动粤东西北地区中职学校西餐专业的发展，帮助全省西餐专业“双师型”教师队伍专业水平和实践能力得到有力提升，并联合广东省餐饮技师协会开发了粤菜师傅1+X证书。

为贯彻落实《教育部等四部门关于印发<深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案>的通知》（教师〔2019〕6号）文件精神，更好适应国家职业教育改革创新形势，今年5月至9月，省教育厅教师继续教育指导中心组织开展了广东省职业院校“双师型”教师培训基地遴选，从自主申报的60所本科、高职和中职院校中新遴选了17所院校作为培训基地，我省职业院校“双师型”教师培训基地规模达到27所，为创新优化我省职业院校教师素质提高计划项目实施模式，助力我省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划，推动新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革奠定坚实基础。

来源：广东省教育厅