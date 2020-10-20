广州市执信中学二沙岛校区奠基！2021年底投用，开展国际教育

10月19日，广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地（简称“广州市执信中学二沙岛校区”）奠基仪式举行，预计2021年底落成投入使用。该基地位于广州市二沙岛春晓街2号，将致力开展国际教育。

广州市执信中学二沙岛校区来了，招生规模750人！10月19日，广州市执信中学教育国际交流与合作试验基地（简称“广州市执信中学二沙岛校区”）奠基仪式举行，预计2021年底落成投入使用。该基地位于广州市二沙岛春晓街2号，将致力开展国际教育。

“这是执信中学教育发展的一件大事，执信教育集团也即将增添新的成员。”广州市执信中学校长何勇介绍，基地总用地面积为18397平方米，总建筑面积30867平方米，其中，地上新建23902平方米，地下车库改建6965平方米。基地计划招生总规模为750人，预计2021年9月首届招生。

何勇表示，执信中学教育国际交流与合作试验基地建成后，将极大改善学校教育国际化的办学条件，同时可扩大学校国际教育的规模。为满足学生多元发展的需要，执信中学于2012年开设高中国际课程。国际课程班由广州市执信中学自主管理，注重传统文化教育，吸收先进的国际教育理念，形成具有执信特色的国际教育育人模式。目前，已有9届学生接受执信中学国际课程教育，毕业生97.5%被全球前50的大学录取，绩效显著

何勇介绍，执信中学教育国际交流与合作试验基地落成后，学校将以基地为依托，与国外著名中学合作办学，招生对象为有广州学籍的初中毕业生、港澳台初中毕业生，及在粤港澳大湾区工作外籍人士子女。同时不定期接收国际交换学生、国际姊妹学校访问学生来校长短期交流学习。探索适合粤港澳大湾区发展的教育国际交流与合作新模式，培养具有全球竞争力的高端人才后备军，满足人民群众多样化的教育需求，为粤港澳大湾区发展提供国际教育资源，做大做强“留学中国”“留学广州”品牌。

除了学籍，考生还要满足什么条件才能入读执信中学教育国际交流与合作试验基地？何勇介绍，广州学籍的学生将以中考成绩为参照标准，港澳台初中毕业生、在粤港澳大湾区工作外籍人士子女将由合作单位采取面试‍‍的方式招生。

办学性质方面，执信中学教育国际交流与合作试验基地为非营利民办学校。国际课程将全英授课，届时外籍教师的比例将比较高。

“执信中学将抓住国家打造粤港澳大湾区国际教育示范区的契机，积极整合和利用国际教育资源，不断拓展和丰富教育对外开放的内涵和形式。”何勇表示，执信中学将探索有广州特色的中学教育国际化发展的新路径。

南方日报记者 马立敏