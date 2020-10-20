体育老师当班主任将能成为时髦

教育部日前举行新闻发布会，就《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》两份文件进行解读。

教育部日前举行新闻发布会，就《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》两份文件进行解读。

针对本报记者提问：“前不久，青岛一所学校让体育老师当班主任，结果遭到家长的反对、投诉，引起社会关注。如何看待体育老师当班主任？”教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，体育老师、音乐老师、美术老师、科技老师都可以做班主任。每一名教师都有教师资格证，都是符合教师要求的，只是教的科目不同。这个问题的出现，其实还是社会思想观念和教师师资评价乃至学生评价体系所带来的。

王登峰说，人们更希望语、数、外老师当班主任，因为这些老师可以经常挤占体育老师的课时。在很多人心目中，体育不是主课。这门课学得好坏，甚至学不学都不重要。因此，家长认为体育老师当班主任，对涉及学生升学考试的内容没有多大贡献。另外，这也体现了人们对整个体育教师师资队伍和体育教学状况的担心。

王登峰表示，中办、国办日前印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，首先要完成的一项使命就是要移风易俗，要保障体育老师的课时，不要经常“被生病”，让体育老师当班主任不再是一个问题，将来能够成为一种时髦。如果这样的话，我们体育、美育改革的文件可能就真正有了落地落实的基础。