多样化体育游戏促幼儿全面发展

当前，开展幼儿足球的误区主要表现为专项化倾向，即部分幼儿园强调对幼儿进行技能技巧的机械训练，形式特色化、锦标化，内容专业化、单一化，异化了幼儿体育目标，整体呈现出成人化和功利主义的趋势。

当前，开展幼儿足球的误区主要表现为专项化倾向，即部分幼儿园强调对幼儿进行技能技巧的机械训练，形式特色化、锦标化，内容专业化、单一化，异化了幼儿体育目标，整体呈现出成人化和功利主义的趋势。

幼儿足球的专项化倾向无论是对幼儿的体态发育、动作发展，还是对幼儿的情绪调控，都将产生不利影响。多样化的体育游戏才是符合幼儿身心发展规律的，可以实现幼儿体育外在目的和内在动机的趋同，培养幼儿参与体育活动的兴趣，增强体质，真正促进幼儿的全面发展。

正确认识幼儿体育的目标和意义

《幼儿园教育指导纲要（试行）》指出，“开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力”，强调“培养幼儿对体育活动的兴趣是幼儿园体育的重要目标”。

我们不能不去反思，幼儿进行运动时的基本动作是依赖于成人专门地教授，还是幼儿在生活、游戏过程中自发地习得？在实践中是不是存在将幼儿体育窄化为利用某一运动形式对幼儿某一技能进行训练，以期达到某一具体发展目标的现象？

应当明确，游戏和动作是儿童最基本的活动和表达形式，幼儿体育是实现幼儿全面发展的基础环节，是综合考量幼儿体态发育、动作发展以及情绪调控等多维度目标的实践活动。在实践中，部分幼儿园以及家长在强调幼儿体育目标的同时忽视了幼儿本身，将“体育”异化为“育体”，片面强调竞争和技能技巧。针对某一运动项目技能技巧的机械练习，是成人强权遮蔽幼儿视角的恶果，是将幼儿体育工具化、狭隘化的结果，背离了幼儿体育“培养兴趣、增强体质”的基本要义，培养不出全面发展的儿童。

我们需要在《纲要》的指导下，“用幼儿感兴趣的方式发展基本动作，提高动作的协调性、灵活性……根据幼儿的特点组织生动有趣、形式多样的体育活动”。

创设体育游戏环境鼓励幼儿自主探索

基于上述讨论，教师和家长可以明晓，成人不应该将幼儿体育局限为运动技能的机械训练，而应该立足于幼儿获取直接经验的特点，创设体育游戏环境，利用多样的体育游戏为幼儿创造进行身体活动的机会。我们不是为了让幼儿精准模仿成人运动的技能技巧，而是鼓励幼儿在不断生成的体育游戏环境中自主探究和习得基本动作。

幼儿体育应以游戏为基本的活动形式，融入幼儿一日生活之中，教师针对班级幼儿身心发展的具体实际，与幼儿共同创设适宜的体育游戏环境，鼓励幼儿自主探索，在多样化的体育游戏中习得基本动作技能，培养兴趣。

多样化的、基于幼儿身边资源生成的体育游戏，更具有实施和发展的可行性。利津和安吉的实践为我们提供了范例：一是给予幼儿简易且多类型的材料，如木块、绳索、竹架等，实际是为幼儿自主生成体育游戏创造了可能，幼儿可以自行设计或者与教师共同探讨体育游戏的内容和形式。二是为幼儿提供保证安全且有一定探索性的游戏环境，这样能激发幼儿进行体育游戏的兴趣。体育游戏并不一定在户外才能进行，室内有意拼插的桌椅即可为幼儿布置出可钻爬、匍匐、跳跃的探索性游戏环境。三是教师引导幼儿一起回顾进行体育游戏的过程，讨论进一步游戏的可能性，探讨可以增添的动作和尚需锻炼的身体部位，鼓励幼儿进行下一阶段的自主探索。

师幼共同生成多样化体育游戏内容

优质的幼儿体育游戏内容基于幼儿发展实际，多样化的体育游戏源自师幼的共同生成。3—6岁幼儿有其独特的生长发育特点，不宜用成人的爱好替代幼儿的兴趣，不宜将成人的体育活动规则及形式直接迁移到幼儿园之中，多样化体育游戏内容的生成和改造应当指向幼儿兴趣，需要注意幼儿的参与度。

教师“指挥—操控”式的体育活动是不可取的，多样化的体育游戏可以这样生成：从幼儿对皮球产生兴趣，开始争夺皮球玩耍，到幼儿与教师商讨玩皮球的规则——可以用手拿、不可以推小朋友、不可以撞小朋友……值得注意的是，区别于成人世界足球、篮球运动的现有规则，幼儿和教师可以共同商订出属于他们自己的体育活动规则，再到幼儿确定基本动作、筹划队徽、圈划活动场地，迁移出另一种球类运动玩法……整个过程，宛若教师和幼儿共同复演了球类运动的发展历程。

一个生成点，可以综合多个幼儿熟悉的、喜好的体育游戏，整合全班幼儿和教师的想法，结合及时进行的参与性讨论，新的体育游戏在不断地被改造和生成。在这一过程中，幼儿对多种体育运动形式更加熟稔，兴趣和习惯在潜移默化中养成。

立足幼儿视角，指向幼儿兴趣培养和动作发展，以多样化的体育游戏为突破口，师幼共同生成体育游戏内容，有助于培养幼儿终身参加体育运动的习惯，促进幼儿全面发展，祛除幼儿园体育活动中成人化和功利主义的魅影。（作者：许游，单位：南京师范大学）