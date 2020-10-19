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布拖连通：缩小教育差距的新方法

2020-10-19 08:52 来源：南方日报
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　　四川西南边缘，金沙江畔，群山深处传来朗朗读书声。石咀小学教师马玉婷正熟练地用手机连上全国名师课件，展示到电视机屏幕上，让学生直接享受到发达地区的教学资源。

　　这个平常的信息化教学场景，已经成为凉山州布拖县教育突围的“利器”。布拖地处凉山州东南部，距离州府西昌超过100公里，与云南隔江相望。

　　2016年以前，布拖不通国道和省道，资源一度“出不去、进不来”。近几年，借助“互联网+”，布拖县在教育领域快速打通与外界的联系通道，链接全国优质教育资源，让孩子不用走出大山就能接受现代化教育。

　　打开世界

　　上午8时许，距离正式上课还有将近一小时，学生们已早早来到课室，他们的眼睛一直盯着老师马玉婷的手机，盼望着老师把课文、动画投映在课室电视大屏幕上。

　　马玉婷所在的石咀小学位于拖觉镇，距离布拖县城约20分钟车程。在周边破落土房包围下，石咀小学整齐划一的校舍已是最好的建筑，承担着邻近5个村落的小孩就读任务。

　　“这里的学生很渴望学习，但教育条件的落后制约了他们的成长。”大专毕业后，马玉婷自愿放弃更好的工作机会返乡执教。“家乡很缺乏老师，我希望能帮助孩子们上学圆梦。”

　　佛山支教老师曹本华对此深有感触。两年前，他从佛山九小来到布拖支教，感觉仿佛回到30年前湖南老家：全县师资严重短缺，很多学校只能保证最基本的语文、数学教学，教学手段也非常原始，主要依靠粉笔、黑板和课本。

　　曹本华同时是一名教育信息技术应用专家。有感于布拖教育的落后，他像教育“盗火者”一样，发挥自身在“互联网+”教学上的特长，为当地带来了东部沿海地区的“火种”。

　　一台手机、一台电视机，看似最普通的设备，但通过互联网，就可以把大山外面的世界带进来，开启一个新的世界。

　　一年前，当地彝族教师胡秀花还在发愁，如何向学生讲解“新鲜”“嫩绿”等简单而抽象的汉语生词。现在，她通过手机端的希沃白板、美丽乡村公益课堂、微课等资源，再结合实际转化讲解，学生很容易就能理解并记忆。

　　“小屏换大屏”，换出了精彩的教学内容，带来了布拖教育的新气象。“互联网+”教学模式成为2019年度四川省州级教育体制机制改革试点项目，并从最初的6间试点校在全县推广。

　　今年4月复课后，石咀小学校长陈果自筹资金，给所有课室都安装了一台大电视机。“我们要全面融入‘互联网+’教育的新潮流。”

　　马玉婷说，在教师的辅助下，石咀小学的学生可以通过网络直播，学习书法、美术、科学、音乐等以往未接触过的科目。“感谢佛山，让我们的孩子不用走出大山，也能学到各种知识。”

　　互联网+教学，不仅改变了学生，也改变了老师。

　　对马玉婷而言，这也是一次自我成长的跨越。现在，通过一块屏幕，她能共享到教育专家的优质课程，与全国的先进地区的同行对话交流，站在了职业生涯的新起点。

　　考虑到布拖教育基础差、底子薄，曹本华利用周末时间，在全县掀起了“互联网+”教育技术的大培训，希望为当地培养一支带不走的教师队伍，目前已累计培训上万人次参加。

　　今年疫情以来，布拖更是接入到佛山禅城的远程支教平台，让教育工作停课不停学，与东部发达地区的教师一起通过网络远程研训，共同成长。此外，禅城还采取长期（1年）和短期（6个月或1个月）相结合的柔性帮扶方式，先后组织2名教师进行了1年期的支教，组织7人进行了柔性支教，推动布拖与佛山学校结对。

　　“这让我们打开了视野，有了一个高规格的成长平台。”胡秀花说。

　　改善硬件

　　“要斩断贫穷的隔代相传，根本还是要靠教育，通过教育改变年轻一代。”佛山统计局副局长，布拖县委常委、副县长蔡明忠说，这几年，佛山对口帮扶布拖，在教育上投入了超7000万元，进一步改善硬件设施建设，让孩子们享受到优质的教育资源。

　　宽敞明亮的教室，取代了曾经的土墙房；坑洼不平的草地，变成了平整的运动场……如今走进布拖，你会发现，当地最漂亮的建筑是一所所学校。

　　早上6点，即将读初一的阿丽末日萨，历经大概6个小时的颠簸，来到了期待已久的新校园——布拖中学。走进学校大门，她马上被崭新的“佛山楼”吸引。这座由佛山捐建的教学楼，将是她新学期的学习场所，可容纳5000名初中生就读。

　　布拖人对此满怀期待。一直以来，当地学校设施普遍比较落后，且零散地分布在全县30个乡镇。因为交通不便，像阿丽莫日萨这样的乡镇学生要经过长途跋涉，才能到县城来上学。“因为乡下条件艰苦，很多学校留不住老师。”布拖县教体科局基建股负责人黄家玉坦言。

　　在佛山与凉山的扶贫协作下，布拖的教育正迎来转机。去年以来，从一片沼泽地上兴建，克服了高寒地区施工困难，凉山在建的最大教育园区在布拖县城快速崛起。园区规划用地面积8.6万平方米，囊括幼儿园、小学、初中、高中，能提供8360个学位，是教学楼、综合楼、风雨操场、多功能体育馆等设施一应俱全。

　　10多公里外，佛山也为当地的亚河特教学校带来了新希望。

　　目前布拖在册残疾儿童有300多人。除了部分学生能随班就读外，不少人因家庭和身体等原因只能辍学在家。

　　为此，佛山工作组资助了260万元用于亚河特教学校的改造升级。工程建成后，这里将有6间教室、2间宿舍，以及饭堂、教师休息室、篮球场、足球场，可供约90名特殊儿童就读。这令校长何云海颇感欣慰：“接受教育，他们就可以融入社会。”

　　润物无声

　　从硬件到软件、从普通教育到特殊教育，佛山在布拖散播的教育“火种”，正给当地带来润物无声的变化。

　　受贫穷和观念等因素影响，辍学失学现象一度在布拖十分普遍。但近两年在佛山教育扶贫下，求知的种子已在布拖下一代的心灵里生根发芽。

　　石咀小学门前，一条10多里的笔直公路曾入选“四川省十大最美乡村公路”。每天上午，周边村落的学生背着书包结伴而行，为了上学有孩子甚至要走1个多小时的山路，无论严寒酷暑、日晒雨淋。

　　虽然家境贫寒，但没上过学的父母还是坚持让社以么惹各和她的兄弟姐妹上学。13岁的社以么惹各喜欢走在前面，学校已成为她最喜爱的地方。她对知识渴求、对学习的热爱，也开始影响到家人。

　　看着妹妹上学的背影，只读到小学一年级便辍学在家的阿米么尔杂既羡慕又懊悔，寄望妹妹好好学习，完成她未了的梦想。

　　在“互联网+”教学模式的推动下，布拖教育实现质的飞跃。全县上学期期末考平均分提升了6分，其中石咀小学平均分更是大幅提高10多分。

　　更难能可贵的是，不仅成绩在提升，学生的精神面貌也在改善。在乃乌村小学，阿力威呷入学较晚，性格比较害羞，网络美术课开通后，他的美术天赋被激发，得到的表扬越来越多，人也变得自信起来，敢于用普通话和别人交流。

　　亚河特教学校特教老师王亚丽也感受到明显的变化。在凉山州第一届残疾人运动会上，亚河特教学校的学生一举获得3枚金牌、5枚银牌和7枚铜牌，并代表凉山参加四川省残疾人运动会。“参赛回来后，我从他们的眼中看到了光。”王亚丽说，这个曾因身体残障而导致内向的特殊群体，变得乐观开朗。

　　接受了教育的洗礼后，自信的孩子们愈发有放眼看世界的冲动。“我一定要努力学习，将来去看看外面世界有多大，看看北京天安门。”社以么惹各说。

　　在佛山的帮助下，布拖的教师率先走出了大山，在全国小学信息技术与教学融合创新展示大赛中斩获了两个奖项。

　　蔡明忠说，布拖的落后除了因为交通等客观原因，还受到思想意识、生活及风俗习惯等主观因素的制约。让当地人接受现代化知识实现自我改变，不仅能助力家乡建设，还能在外闯出一片新天地。

　　■对话

　　佛山市统计局副局长，布拖县委常委、副县长蔡明忠：

　　抓好教育，摆脱贫穷

　　今年是脱贫攻坚的收官之年。经过半年“天天跑工地”的苦干冲刺，蔡明忠啃下了安全住房建设等“硬骨头”，让贫困户住上了新房。

　　蔡明忠是一名土生土长的佛山干部。两年多前，他跨越1700多公里，到大凉山开展东西部扶贫协作工作，投身布拖脱贫攻坚一线。

　　针对布拖贫困发生率高的痛点，蔡明忠带领工作组兴产业、抓教育、建新房、促就业，开展立体的精准帮扶，实实在在解决当地群众迫切面临的困难。

　　南方日报：到布拖之后，你如何助力当地脱贫攻坚？

　　蔡明忠：2018年5月29日来到布拖后，我首先把相关部门及30个乡镇基本都调研走访了一遍，对当地情况进行摸底，发现布拖的脱贫攻坚工作主要存在交通不便、产业基础薄弱、教育落后等制约因素。随后，我们有针对性地围绕“两不愁”“三保障”这一目标任务，逐一展开工作。

　　南方日报：在产业帮扶方面如何为当地“造血”？

　　蔡明忠：产业扶贫是扶贫工作的一个难点。布拖是个半农半牧高寒山区县，我刚来布拖时，这里基本没有工业，主要农产品是土豆、荞麦和玉米，畜牧业以养殖鸡、鸭、牛、羊、猪为主，但都比较分散。

　　近年来，佛山财政帮扶资金中拨付2600万元支持当地发展产业。经过调研，我们结合当地的实际情况，因地制宜开展产业帮扶，改变传统的农耕模式，引入现代种养理念，走集约化、规模化道路，以点带面带动全县产业经济升级。

　　主要从三方面着手：一是建立农业产业示范园区。目前我们在补尔乡建设生态农业产业示范园、在拉达乡建立“蔬菜产业融合园”、在特木里镇引入川续断的种植等项目。二是建立现代的畜牧养殖基地。累计投入700多万元，先后在洛作村和补尔乡竹尔苦村建立黑绵羊养殖基地、在特木里镇参与嘉发水产品的养殖、在沙洛乡阿姑村建设现代化的养猪场。三是引入企业落户布拖，开展农产品的深加工，提高本地农产品的附加值，促进农民增收。目前共引导79家广东企业来布拖考察产业合作项目，其中布拖高原马铃薯深加工厂正在修建中。为促进企业引得来、留得住，我们还累计投入1700多万元为布拖园区建设和落地稳产的企业提供奖补。

　　我们还向布拖的17条村都分别投入30万元，帮助当地发展培育集体经济，以实现脱贫后的可持续发展。

　　在布拖，从县主要领导到主要部门，到村里、乡里的老百姓越来越认可佛山的帮扶。因为我们的帮扶都很精准，实实在在投入到老乡们迫切所需解决的痛点，既产生经济效益也有社会效益，实现新时代彝海结盟的双赢效果。

　　南方日报：为何把教育扶贫作为帮扶布拖的一大重点？

　　蔡明忠：要让布拖摆脱贫穷落后，突破口在教育，要从根本上摆脱贫穷愚昧，必须要抓好教育。这几年我们在教育事业上的投入超过7000万元。在硬件方面，主要加强教育基础建设，在布拖教育园区修建了佛山初中楼，在拖觉镇建设了亚河特教学校，并对拖觉中心校进行了改造。

　　软件方面，我们采取长期（1年）和短期（6个月或1个月）相结合的柔性帮扶方式，先后组织2名教师进行了1年期的支教，组织7人进行了柔性支教，推动布拖—禅城校际结对4对。同时充分发挥支教老师在信息技术领域的特长，率先在布拖引入了“互联网+”教育模式，首次让山区的孩子接受现代化远程教育，让布拖的老师共享东部发达地区以及全国教育专家的优质资源，当地教育水平得到质的飞跃。

　　南方日报：工作组为解决布拖住房问题做了哪些努力？

　　蔡明忠：为了解决布拖彝族老乡的居住问题，从2016年起，工作组共拨付6000多万元，用于安全住房和“三建四改”的建设，先后在乐安乡坡乐村、拖觉镇的亚河村、补尔乡竹尔苦村、拉坡作村以及沙洛乡开展了住房改造和移居新村的建设，解决了701户2734人的住房问题。

　　今年，因为各种原因，安全住房建设进度严重滞后，成为布拖决战决胜脱贫攻坚最大的难题。自春节返回布拖的半年时间里，我天天都在施工跑。工地缺机械设备、缺材料时，我就当好“设备和建筑材料员”，协调各种机械和材料；当工地管理混乱、组织不力时，我就充当“包工头”，现场组织施工，最终顺利在6月20日达到了搬迁入住条件。

　　新修或改建后的小洋房功能布局比较合理，有会客室、寝室、厨房、卫生间、储物间，房间外还有院子，每家每户都添置了家具和电器，厨房也用上了煤气，并安装了太阳能热水器。目前为止，贫困户基本都搬迁已入驻。通过住房的改善，改变其生活习惯，提升生活质量，进而改变其思想观念，最终改变落后的面貌。

　　■数读协作

　　2016年至2020年广东（佛山）援助布拖财政帮扶资金2.33亿元，主要围绕“两不愁三保障”，共涉及40个帮扶项目。

　　近年来佛山财政帮扶资金中拨付超2600万元援助布拖发展产业。目前共引导79家广东企业来布拖考察产业合作项目。此外，累计投入超1700万元为布拖园区建设和落地稳产的企业提供奖补。

　　从2016年起，佛山财政帮扶资金中共拨付6000多万元，用于安全住房和“三建四改”的建设，解决了701户2734人的住房问题。

　　为稳定布拖贫困群众就业增收，三年来佛山工作组共投入公益性岗位以及外出务工稳岗就业补贴近2000万元。

　　2018年以来，累计投入7000万元，主要用于教育基础设施建设。援助资金3000万元，用于布拖教育园区初中部修建，目前初中楼主体建设已完工；开展互联网+教育技术的应用培训，累计接受培训达上万人次。

　　2018年起，佛山先后向布拖的医疗卫生系统投入了4040万元资金，用于改善布拖的医疗基础设施。

　　2018年以来，佛山向布拖捐赠累计1955万元，成为财政资金以外有力的帮扶力量。

　　南方日报记者 罗湛贤 张培发 王芃琹 林洛峰

编辑： 罗予岐

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