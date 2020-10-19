创建创新创业学院 培养高素质人才

1999年8月，深圳和北京大学、香港科技大学携手，共同创建了深港产学研基地，以促成科研成果在深圳转化。

“我们正在深圳规划一所全新机制的学院，致力培养更多高素质创新创业人才。”参加深圳经济特区建立40周年庆祝大会后，香港科技大学教授、固高科技（深圳）有限公司董事长李泽湘激动地透露了一个新想法。

李泽湘被称为“学院派”创业者，其传奇经历与深圳经济特区有千丝万缕的关系。他回忆，1992年来到深圳考察，期待找到制造业产业链，转化香港高校科研成果。当时，他看见深圳建设一片火热，但创新创业氛围不尽如人意。没想到，转机出现在7年后，还推进了粤港科研成果融合发展。

1999年8月，深圳和北京大学、香港科技大学携手，共同创建了深港产学研基地，以促成科研成果在深圳转化。李泽湘就像一座桥梁一样，既办起了固高科技（深圳）有限公司，身体力行将实验室成果推向市场，也帮助大疆汪滔等青年学生创新创业，为深圳培养了一批年轻企业家。

习近平总书记强调，发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力。“总书记的重要讲话为深圳指明了方向。我们要坚定不移贯彻新发展理念，坚持创新人才培养路径，激发年轻人创新动力。”李泽湘说，深圳经济特区建设历程，便是来自世界各地的创新创业人才创意落地、梦想花开的过程。

站在新起点上，深圳机遇难逢、使命在肩，李泽湘也感受到更大的压力、更大的责任。他计划在深圳建设一所全新机制的创新创业学院，把创新创业教育从小学贯穿到大学，充分激发年轻人创新创造积极性，让他们学以致用，解决产业实际问题。

“过去40年，深圳是世界发展史上的一个奇迹；未来40年，深圳用好创新这个有力武器，一定能创造更大的奇迹。”李泽湘看到了新的历史机遇，心情激动，目标清晰。

南方日报记者 吴少敏