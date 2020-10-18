为期三天！华工第二届帮扶贫困地区农特产品展销会启动

展销会为银校双方搭建起“线上+线下”全方位消费扶贫平台，这是双方继去年开展消费扶贫专场活动后的再度合作。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）2020年10月17日是第7个国家扶贫日。当天上午，华南理工大学第二届帮扶贫困地区农特产品展销会在华工正式启动。据悉，这次展销会共持续3天，20多家企业现场设置展位，并带来逾百种云南、广东、湖北等地特色农产品。

活动现场，教育部、广东农行和华南理工大学领导分别致辞，华南理工大学与广东农行签署扶贫合作共建协议。根据协议，双方将在农行扶贫商城“华南理工大学专区”共建，以“消费扶贫爱心卡”大力支持消费扶贫事业，为校方对口帮扶贫困地区企业和个人提供金融支持。广东农行副行长、广州分行行长黎朝表示，此次活动是深化银校双方合作的积极探索，也是共同助力脱贫攻坚的创新实践，农行将继续发挥金融资源优势，为华南理工大学和国家扶贫事业提供优质高效服务。

记者亲临现场，云县手撕鸡、古树普洱、土家腊肉 ……参展企业纷纷“亮宝”，力荐自己的特色农产品。展销会为银校双方搭建起“线上+线下”全方位消费扶贫平台，这是双方继去年开展消费扶贫专场活动后的再度合作。

华南理工大学是教育部直属的全国重点大学，广东农行是服务“三农”的国家队和主力军。在2020年脱贫攻坚决战决胜之年，双方再度合作体现了消费扶贫的责任感和使命感，也是打赢脱贫攻坚战的重要举措。截至10月10日，广东农行消费扶贫线上扶贫商城共帮助全国832个国定贫困县销售农产品4100多万元，带动逾13万客户参与消费扶贫。