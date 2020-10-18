华工举行扶贫丛书首发式暨高校扶贫工作研讨会

10月17日，在第7个国家扶贫日、第28个国际消除贫困日来临之际，华南理工大学举行《精准扶贫模式的高校探索——华南理工大学的实践与启示》丛书首发式暨高校扶贫工作研讨会。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）春华秋实，硕果飘香。10月17日，在第7个国家扶贫日、第28个国际消除贫困日来临之际，华南理工大学举行《精准扶贫模式的高校探索——华南理工大学的实践与启示》丛书首发式暨高校扶贫工作研讨会。华南理工大学党委书记章熙春、副书记麦均洪，教育部赴滇西挂职干部总队长李平，省委宣传部出版处副处长林成伟与专家学者、扶贫干部和丛书编写组代表出席活动。

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。章熙春表示，华南理工大学始终高度重视扶贫工作，把脱贫攻坚的使命和责任担在肩上、抓在手上，举全校之力，尽锐出战，打造了重教扶智、兴业扶产、振乡扶民“三扶一体”的“全方位扶贫”帮扶体系，取得了贫困地区发展动力、发展活力与发展能力“三力协同”的“可持续发展”帮扶成效，为精准扶贫模式的高校探索贡献了“华工方案”，得到了上级部门的高度肯定和帮扶对象、社会各界的高度赞誉。

章熙春指出，本套丛书作为华工人集体智慧的结晶，既是对学校扶贫工作的阶段性总结，又是下一阶段推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接的新起点。接下来，华南理工大学将按照中央、教育部和广东省的部署要求，继续投身稳定脱贫和乡村振兴事业，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献“华工智慧”和“华工力量”。

李平在讲话中表示，华南理工大学在大量卓有成效的帮扶工作中，付出了真感情，拿出了真功夫，取得了真成效，打造了具有华南理工特色的精准扶贫模式，写好了教育帮扶的“奋进之笔”。这套丛书是教育部部属高校中第一套涉及滇西地区扶贫的系列丛书，真实记录了华南理工大学八年来在脱贫攻坚这场波澜壮阔的斗争中付出的艰辛、努力与取得的丰硕成果，凝聚了华工领导、专家、师生对贫困地区的真情和爱心，表达了曾经和正在一线奋斗的挂职干部们的梦想与希望。李平希望与会媒体继续帮助华工讲好扶贫故事，广泛传播扶贫文化，一同努力为脱贫攻坚和乡村振兴作出积极贡献。

林成伟在发言中表示，丛书不仅是华工精准扶贫工作实践和成绩的集中展现，也是广东省主题出版的重要成果，体现了华南理工大学以及学校出版社高度的社会责任意识。华南理工大学吴志才教授代表丛书编写组向参会人员介绍了成书过程、编写思路和特色亮点。

赠书仪式

随后，章熙春、麦均洪、李平、林成伟为丛书揭幕。章熙春代表华南理工大学向学校定点帮扶地区云南省云县、广东省孔美村，以及广东省立中山图书馆代表赠送丛书。

为了推动高校在2020年决战决胜脱贫攻坚中发挥更好的作用，丛书首发式后，由学校党委常委主持，扶贫领域专家学者、兄弟院校扶贫工作部门负责人代表及华南理工大学丛书编写组代表，共同开展了高校扶贫工作研讨。与会专家学者一致认为，此次丛书面向全国出版，为中国高校扶贫创新提供了华工实践、华工智慧、华工方案，为兄弟高校推进2020年决战决胜脱贫攻坚工作提供了有益的借鉴。

广东省立中山图书馆副馆长吴昊，云南省云县及广东省揭阳市孔美村相关负责人，华南理工大学党委常委，党委办公室（学校办公室）、党委组织部、社会科学处、出版社等相关部处负责人，学校扶贫干部代表、出版社编辑团队等参加活动。