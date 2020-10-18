教育部：扩大艺术类省级统考专业范围 落实防疫措施

日前，教育部办公厅发布《关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(以下简称通知)，通知要求，各地各高校统筹考虑当地疫情防控要求和学校实际，科学制定特殊类型考试工作方案，包括招生专业、考试时间、考试地点和方式、考试科目、防疫措施等有关要求。

据教育部网站16日消息，日前，教育部办公厅发布《关于做好2021年普通高校部分特殊类型招生工作的通知》(以下简称通知)，通知要求，各地各高校统筹考虑当地疫情防控要求和学校实际，科学制定特殊类型考试工作方案，包括招生专业、考试时间、考试地点和方式、考试科目、防疫措施等有关要求。要为考生提供更多考试便利，尽量减少人员流动和聚集。省级招生考试机构要积极创造条件增设艺术类专业省级统考科类，鼓励省际间联合组织省级统考，扩大省级统考专业范围。鼓励高校进一步减少艺术类校考专业范围。

通知指出，省级教育行政部门负责指导属地高校制定特殊类型考试工作方案和招生办法并严格审核把关，统筹指导在本地设考点省外高校制定本地考试工作方案，监督管理相关高校考试招生组织实施工作。

通知强调，各地各高校要落实疫情防控措施，科学制定考试工作方案，要为考生提供更多考试便利，尽量减少人员流动和聚集。省级招生考试机构要积极创造条件增设艺术类专业省级统考科类，鼓励省际间联合组织省级统考，扩大省级统考专业范围。鼓励高校进一步减少艺术类校考专业范围。有关高校要积极采取线上考试方式，进一步完善线上考试工作方案。

通知指出，严格控制现场考试规模。高校部分艺术类专业确需组织现场考试的，应使用相关专业省级统考成绩或采取线上考试等方式对考生进行初选，对通过初选的考生再组织现场校考，严格控制现场考试规模。鼓励高校在初选时加强考生文化综合素养考核。有关高校现场校考规模及其他考务安排要严格遵守当地疫情防控工作要求。

通知要求，要加强对考生校考报名信息和高考报名信息、人口信息的比对，加强对考生所持相关证书真伪的鉴定，不得降低报考资格条件，不得放宽资格审核标准，严防报考资格弄虚作假。

同时，高校要积极落实校外评委制度，校外评委所占比例原则上不得低于三分之一，有条件的可扩大到一半以上。考评人员要签订考试安全责任书，严格执行考评人员回避制度，凡与考生之间有亲属关系、指导关系及其他利害关系的考评人员，须在考前主动报告并申请回避。高校领导干部若其子女或其他直系亲属报考本校特殊类型招生，须向学校报备，并全程实行回避。

通知指出，要严密考试过程组织管理，细化完善安全保密、命题制卷、考试组织、阅卷评分、监督管理等办法，确保试题试卷的绝对安全，确保考试选拔的公平性和科学性。要严把考试入口关，通过“人脸识别”“人证识别”等技术措施，严防考生替考。要建立健全考生、评委、考场随机编排的“三随机”工作机制，考试过程要全程录音录像，严查考试作弊。

通知强调，严肃查处违规违纪行为。对相关作弊考生，取消特殊类型考试报名和录取资格，并通报省级招生考试机构取消该生当年高考报名和录取资格。对相关高校，将视情节轻重，暂停或取消其相关特殊类型招生资格。对相关责任人员，将依照相应法律规定和管理规定追责问责，构成犯罪的依法追究刑事责任。