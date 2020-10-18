力争到2022年全面实行美育中考

教育部16日召开新闻发布会，对中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》进行解读。以往常常被视为“无足轻重”的体育和美育将被强化，在中高考中占有更重分量。

新华社北京10月16日电 教育部16日召开新闻发布会，对中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》进行解读。以往常常被视为“无足轻重”的体育和美育将被强化，在中高考中占有更重分量。

针对体育美育评价不“硬”的问题，意见提出，把政策措施落实情况、学生体质健康状况、素质测评情况和支持学校开展体育工作情况等纳入教育督导评估范围。在学生评价方面，意见提出改进中考体育测试内容、方式和计分办法，科学确定并逐步提高分值。积极推进高校在招生测试中增设体育项目。启动在高校招生中使用体育素养评价结果的研究。探索将艺术类科目纳入中考改革试点，纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，体育中考要逐年增加分值，进一步扩大影响力，同时要开展对高考录取中体育素养如何评价和计分的研究。美育中考要在试点基础上尽快推广。“下一步要把美育中考的工作做得更加扎实，到2022年力争全覆盖，全面实行美育中考。”王登峰说。

教学改革是加强和改进学校体育美育工作的关键，聚焦“教会、勤练、常赛（展）”是教育教学改革的核心。根据意见要求，在“开齐开足”的基础上，要“上好”体育、美育课程，逐步增加课时，丰富课程内容。

在师资和场地方面，王登峰介绍，根据要求，各省（区、市）要制定学校体育美育教师队伍建设和场地器材设施建设的行动计划。到2022年，要建立一支强大的、符合学校体育美育要求的教师队伍，学校的体育美育场馆设施器材要能够基本满足“教会、勤练、常赛（展）”的要求。