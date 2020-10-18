北师大珠海校区将新建未来设计学院，有望明年成立

北师大珠海校区将新建未来设计学院，由该校未来设计创新研究中心承担筹建工作，有望于2021年上半年正式成立。

2020年10月15日，北京师范大学未来设计创新研究中心在北师大北京校区举行新闻发布会。记者获悉，北师大珠海校区将新建未来设计学院，由该校未来设计创新研究中心承担筹建工作，有望于2021年上半年正式成立。

发布会上，北京师范大学副校长王守军从学校战略角度介绍了北师大珠海校区设立未来设计中心及未来设计学院（筹）的意义，并现场发布未来设计种子基金。

中心主任及未来设计学院（筹）负责人高鹏全面介绍设计学科规划及招生计划。北京师范大学党委副书记孙红培为合作企业相关负责人颁发聘书。

2019年11月，北师大成立未来设计中心，于本月推出的未来设计创新研究中心是其研究型实体中心。未来设计中心将工作根植于艺术与科技的交叉领域，通过在人文、艺术、设计、科技、社科等领域广泛的跨界合作，以及研究、教育、实践一体化，形成以学科互补、问题驱动、项目导向为特色的教学理念，提出设立“未来生活方式”“艺术与科技”“未来设计教育”三个研究方向。

当天，未来设计中心成立了“未来设计种子基金”，专项用于扶持全球领域10-15个设计师和设计项目，每个项目支持50-200万资金不等，开启未来设计种子计划。“未来设计种子基金”面向未来全新社会环境，扶持培养具有强烈的责任意识、科学的理性精神、领先的审美判断、系统的专业知识的创新型设计人才。积极促进教师与学生参与创新设计的实验合作，孵化具有面向未来意义的教学人才，这些扶持项目基于新技术革新以及新文化形态建设，具有实验和市场的前瞻性。

记者另外从新闻发布会上获悉，2020年9月，北京师范大学珠海校区将招收艺术硕士（设计方向），计划招生30人，由艺术与传媒学院和未来设计学院（筹）联合培养，学制3年，授课地点兼顾北京校区、珠海校区。同时该项目设有奖学金和海外游学交流计划，覆盖比例约占录取人数的50%以上。

南方日报记者 冉小平