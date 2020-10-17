广东技能大赛互联网+国际贸易综合技能赛项举行

本次大赛促进产教融合，全面推行“教、学、做、练、赛”一体化教学模式，从而实现校企协同育人，助力高质量人才的培养，更好地满足社会发展对人才的真实需求。

随着主裁判长一声哨响，3个考场电脑屏幕一并启动，广东省职业院校学生专业技能大赛互联网+国际贸易综合技能赛项（高职组）于2020年10月14日上午8时在广东工贸职业技术学院（简称“广东工贸”）拉开帷幕。来自全省57所高职院校的指导老师和参赛选手共340多人齐聚广东工贸，围绕外贸业务能力B2B模块、外贸业务能力B2C模块和外贸跟单能力模块三项内容同场竞技。

“尽管大赛受到疫情影响推迟，但是各参赛队伍没有降低对大赛的热情，反而更加积极认真地备赛。”开幕式上，大赛执委会主任委员、广东工贸职业技术学院校长何汉武说，定期举办职业院校的技能竞赛，是对职业教育发展成果的一次检阅。互联网+国际贸易综合技能赛项设计充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推行“教、学、做、练、赛”一体化教学模式，提高职业院校学生的参与度，实现对学生的团队协同创新能力、沟通能力、尽责抗压能力及专业岗位能力的综合培养，为互联网+环境下国际贸易教育教学改革提供新的思路与方向。

10月14日上午7时20分，参赛选手有序检录，步入广东工贸行知楼考场，赛事8时正式开始。据悉，本次大赛为历届参赛人数最多、规模最大的一次互联网+国际贸易综合技能赛项。赛项分为外贸业务能力B2B 模块、外贸业务能力B2C模块和外贸跟单能力模块三项内容。

其中，外贸业务能力B2B模块参赛中，各参赛院校选手通过B2B跨境电子商务平台推广公司和产品，带来业务机会，并与其他国家和地区的选手磋商交易，业务操作至合同签订为止。选手需在规定时间内争取尽量多的业务机会，体现业务多样性，同时还必须做好每笔业务的成本核算，实现利润最大化。

外贸业务能力B2C模块参赛中，各参赛院校选手通过竞赛系统，在规定时间内就B2C跨境电子商务平台产品推广、产品开发、运费模板设置、数据挖掘与分析、引流营销、客户服务、平台规则、物流采购等业务操作环节作答。考察选手在基于B2C跨境电子商务平台下的外贸业务应用能力。

外贸跟单能力模块参赛中，根据给定的进出口合同，每队选手需完成一笔出口业务和一笔进口业务的后续履约流程。考察选手在不同贸易术语和结算方式下的外贸单证制作能力和外贸跟单能力。竞赛的评分方式为机考评分。

赛事相关负责人介绍，本次大赛促进产教融合，全面推行“教、学、做、练、赛”一体化教学模式，从而实现校企协同育人，助力高质量人才的培养，更好地满足社会发展对人才的真实需求。

南方日报记者：马立敏

通讯员：李繁 冯雨霞