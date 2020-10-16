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1个案例带你用好2021高考月历

2020-10-16 16:50 来源：南方网
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　　今日阅读：1个案例带你用好2021高考月历

　　上两期，我们推出了2021年高考重要报考时间月历使用技巧。今天，我们用1个案例来实操，带你用好2021高考月历。

　　每年的广东高考招生咨询会现场，许多家长因为不了解高考相关报考事项，错过报名时间而后悔莫及。高考月历就成为了很关键的要素，使用方法来啦！

　　第一步：查看月历，学会抓住重要信息点

　　从月历中我们可以看出，9月份，艺考类招生考试说明以及广东高考报名办法已经公布。

　　第二步：学会搜集资料

　　以“艺考类招生考试说明”为例，9月广东省教育考试院已在其官微发布相关考试说明，家长可通过广东省教育考试院官微，查阅并下载相关附件仔细研读。（如下图↓↓）

　　根据通知，2021年高考报名工作将于11月1日正式开始【点击查看】，高考各类考试的报名工作也将启动，考生家长要仔细研读。

　　除了广东省教育考试院官方信息发布平台外，各类高考升学报考信息还可登录阳光高考信息平台、各校的官网官微，南方网教育频道、“南方青春高考季”南方号【关注“广东考试”微信公众号，点击菜单栏“高考升学”即可直达】等官方渠道查阅。

　　第三步：掌握资料使用方法

　　以“艺考类招生考试说明”为例，对2021年艺考类招生考试的科目、时长、大纲、成绩计算方法等都做了要求，考生可提前做好备考准备。

　　家长在帮孩子查阅资料的同时，最好做些小备注，学会抓住文件中的时间、内容和注意事项。这方面也可持续关注南方青春高考季《柯大侠阅读笔记》【点击查阅】系列内容。

　　南方青春高考季分级阅读将陆续为你解答！

　　南方青春高考季出品，未经授权禁止转载

　　记者|柯丹洁

　　南方青春高考季推出《分级阅读“升级”攻略》，一直与您陪伴，让高考升学不留遗憾。

编辑： 罗予岐

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