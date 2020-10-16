岭南基金会助力青年公益梦 共创美丽新乡村

10月15日，“岭南•千图好好读书队”筹资建设的“kissy如吻幸福书屋”在广州市太平镇社工服务站举行启动仪式，正式交予太平镇银林村村民使用。

南方网讯 10月15日，“岭南•千图好好读书队”筹资建设的“kissy如吻幸福书屋”在广州市太平镇社工服务站举行启动仪式，正式交予太平镇银林村村民使用。这是广东省岭南教育慈善基金会鼓励青年公益参与，推动乡村教育振兴的最新成果。

广州市社会工作协、从化区太平镇、银林村党总支、银林小学相关领导及负责人，深圳市如吻服饰科技有限公司代表，广东省岭南教育慈善基金会代表等参加了本次活动。

点亮乡村 岭南•千图杯吹响公益号角

2020年1月，由共青团广东省委员会指导，广东岭南职业技术学院公益慈善学院联合毕业后公益基金，发起了首届广东省大学生乡村振兴公益创新大赛——“岭南•千图杯”，吹响岭南青年公益参与的号角。

大赛首创“1×1×N+1”创新模式，即1位发起人牵头1支团队联动N股社会力量聚焦解决1所乡村村级图书馆、校级图书馆的阅读问题。旨在发掘和支持具有家国情怀的大学生，作为公益“主人公”投身公益实践，结合自身优势撬动更多社会资源助力乡村阅读。

赋能支持 岭南基金会助力公益梦想

“我曾经认为公益只是捐钱捐物这样简单的事情，但是通过了实际的项目策划和开展才发现，一个成功的公益项目，从设计到落地，不能仅要有公益情怀，还要有知识与方法。”千图杯“好好读书队”的负责人、岭南职院文创学院学生李心茹说道。

青年是公益事业的新生力量，将朝气蓬勃与奇思妙想注入“岭南•千图杯”，但在公益项目设计与执行的过程中，同学们仍需支持和帮助。为此，广东省岭南教育慈善基金会为参赛团队提供了公益赋能培训、募捐指导、书屋选点、幸福书屋落地执行、后期运营模式指导等一系列支持，助力岭南青年实现公益梦想，更能在活动中收获公益成长。

书屋揭牌 幸福起航

银林村是从化区太平镇困难人口占比最高的行政村，共有困境儿童56人，因为较为偏远，针对儿童的资源少，硬件设施缺乏，没有适合儿童静心阅读的空间与设施。为孩子营造良好的学习氛围，通过阅读增长见闻，用知识改变命运，是村民们的心愿。

为了让银林村的孩子也能好读书、多读书、读好书，由岭南职院“好好读书队”策划执行、“kissy如吻”品牌赞助的特色书屋——“kissy如吻幸福书屋”，于10月15日举行启动仪式，正式落地银林社工站。书屋落地后，将会以“社工＋儿童书屋小管理员”的模式，建设孩子们真正想要的书屋，推进书屋的持续运营和发展。

在揭牌仪式现场，太平镇相关负责人为幸福书屋小管理员颁发管理员聘书，爱心企业代表向银林小学学生代表捐赠书籍。

“启动仪式前，孩子们趴在我们彩绘的玻璃墙外张望着，看到孩子们对书屋渴望的目光，我们知道，一切付出都是有意义的。”“好好读书队”的成员分享他们的感受。

银林村党总支书记郭锋表示，“幸福书屋的落成意味着孩子们有了更好的阅读空间，有助于他们培养更浓厚的学习阅读兴趣，打开更广阔的世界。我们也将和社工站一起继续盘活村内的闲置空间，为全村青少年儿童和弱势群体建立活动场地。下一步计划是在书屋两旁的闲置土地上打造社区花园，并推动村民积极参与共建共治共享。”