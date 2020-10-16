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粤高校327个学科入围“中国最好学科”，居全国第4位

2020-10-16 08:50 来源：南方网
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　　10月15日，世界四大大学排行榜之一的软科发布“2020软科中国最好学科排名” ，对96个设有学术型研究生学位授权点的一级学科进行统计，全国共485所高校的4946个学科点排名位居全国前50%。

　　南方教育智库第一时间获悉，广东共有22所高校327个学科入选“中国最好学科排名”，总数居全国各省份第4位。其中有7个学科位居全国前2%成为顶尖学科。

　　中山大学上榜学科总数全国第5

　　先来看看广东高校表现：

　　广东共有22所高校327个学科入选“中国最好学科排名”，其中，中山大学56个科学上榜位居全国高校第5名，暨南大学和深圳大学均有37个学科入选位列全国第23、24位，深圳大学也是上榜学科数最多的非“双一流”高校。

　　此外，华南理工大学35个学科入选位列全国第28位，作为地方高校新秀，广州大学以28个学科入选位居全国51位，进步明显。

　　华南师范大学（27个）、华南农业大学（20个）、广东工业大学（19个）、南方医科大学（12个）和广东外语外贸大学（10个）均有超过两位数学科入选，上述高校也是广东高校数量前10位。

　　新兴大学表现抢眼

　　从入选学科上看，工商管理和生物学两个学科广东均有11所高校在列，展现较高水平，此外马克思主义理论、数学、应用经济学各有广东9所高校入选。法学、计算机科学与技术各有8所高校入选。

　　以全国前2名和前2%作为“中国顶尖学科”的标准，该榜单共有90所大学的236个学科点入选顶尖学科。广东有7个学科入选，分别为中山大学3个（数学、工商管理和公共管理）；华南理工大学2个（材料科学与工程和轻工技术与工程）；广东外语外贸大学1个（外国语言文学），华南农业大学1个（农业工程）。

　　同时，随着广东高等教育快速发展，部分高校在特色学科上也有很强的全国竞争力。

　　例如位居学科全国前5%的有广东工业大学的设计学和控制科学与工程2个科学，广州美术学院的美术学；位居学科全国前10%的，有广东药科大学的中西医结合、广州大学的网络空间安全；华南师范大学的软件工程、深圳大学的计算机科学与技术、南方科技大学的力学。

　　全国8所高校上榜学科数超50个，浙江大学居首位

　　按照上榜次数统计，浙江大学有59个学科上榜，领先国内其它高校，清华大学和武汉大学紧随其后，各拥有58个上榜学科，四川大学、中山大学、吉林大学、上海交通大学、山东大学的上榜学科数也都超过50个。

　　苏州大学是上榜学科数最多的“一流学科建设高校”，共有43个学科上榜；深圳大学是上榜学科数最多的非“双一流”高校，共有37个学科上榜。

　　从各省级行政区的上榜学科数量分布看，北京占据绝对优势，在各层次的学科数都高居全国第一。上海的前2名或前2%学科数和前5%学科数均位列全国第二，顶尖学科数量优势明显。江苏的前10%学科数和前50%学科数均位列全国第二，彰显了雄厚的整体实力。湖北、陕西、浙江、广东等省的顶尖学科数量和上榜学科总数也都处于国内前列。山东、四川、湖南的上榜学科总数均入围全国十强。

　　软科中国最好学科排名的指标体系包括人才培养、科研项目、成果获奖、学术论文、高端人才五个指标类别，下设16个指标维度，共计50余项反映学科竞争力的客观量化指标。

　　南方日报记者 姚瑶 通讯员 杨溪

　　出品 南方教育智库

编辑： 罗予岐

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