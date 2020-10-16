公示了！广东海洋大学寸金学院拟转设更名为寸金学院

广东省教育厅官网发布《关于省高等学校设置评议委员会评议结果的公示》，广东海洋大学寸金学院拟转设更名为寸金学院。

10月14日，广东省教育厅官网发布《关于省高等学校设置评议委员会评议结果的公示》，广东海洋大学寸金学院拟转设更名为寸金学院。

该公示指出，根据《中华人民共和国高等教育法》、《普通高等学校设置暂行条例》、《普通本科学校设置暂行规定》和《教育部办公厅〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》（教发厅〔2020〕2号）等有关规定，经省高等学校设置评议委员会专家考察和评议，同意按程序将广东海洋大学寸金学院转设为寸金学院的申报材料报请省政府审核后，报教育部审批。

今年以来，广东独立学院转设更名进程明显加快。7月，广东技术师范大学天河学院转设更名获教育部批准，正式转设为独立设置的民办普通本科学校并更名为广州理工学院，这是广东第二例独立学院实现成功转设。

同月，广东又有4所独立学院申请转设更名，分别是中山大学南方学院转设为广东南方学院、广东财经大学华商学院转设为广东华商学院、广州大学松田学院转设为广州应用科技学院、广州大学华软软件学院转设为广州软件学院。

10月9日，广东再增2所独立学院申请转设更名，分别是吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院、中山大学新华学院转设为广州新华学院。

南方日报记者 吴少敏 杜玮淦