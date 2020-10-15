2021年国考10月15日起报名 11月29日笔试

根据公务员法和《公务员录用规定》等法律法规，国家公务员局将组织实施中央机关及其直属机构2021年度考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作。

新华网北京10月14日电（记者 王琦）根据公务员法和《公务员录用规定》等法律法规，国家公务员局将组织实施中央机关及其直属机构2021年度考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作。

根据相关公告要求，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构主要招录高校应届毕业生。市（地）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位）设置10%—15%的计划，用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员和在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵。地处艰苦边远地区的县（区）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位），按照《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》要求，采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛，推动工作力量向基层一线和艰苦边远地区倾斜。

本次考试主要采取网上报名方式，报考者可在2020年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站，提交报考申请。报考者只能选择一个部门（单位）中的一个职位进行报名。报名时，报考者应当仔细阅读诚信承诺书，提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。提醒各位报考者，如果提供虚假报考申请材料，一经查实，即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取考试资格的，也将按照有关规定严肃处理。

通过资格审查的报考者，请于2020年11月1日0:00至11月7日24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费，逾期视为自动放弃报考资格。建档立卡贫困家庭人员和城市低保人员，可以直接与当地考试机构联系，办理报名确认和减免费用手续。

本次考试，公共科目笔试时间为2020年11月29日。将在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和个别较大城市设置考点。报考者应当按照准考证上确定的时间和地点，同时携带准考证和本人有效居民身份证（与报名时一致）参加考试。

国家公务员局提醒广大报考者，本次招考不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。凡有假借公务员考试命题组、考试教材编委会、中央公务员主管部门授权等名义举办的有关公务员考试辅导班、辅导网站或者发行的出版物等，均与本次招考无关。