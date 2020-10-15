广东开展学生体质健康测试工作培训

广东省学生体质健康测试工作培训会在广州举行，来自21个地市教育局、省内65所高校、中职学校负责学生体质健康工作的相关人员共计170余人参加了本次培训。

10月11日下午，广东省学生体质健康测试工作培训会在广州举行，来自21个地市教育局、省内65所高校、中职学校负责学生体质健康工作的相关人员共计170余人参加了本次培训。

本次培训共2天，分为开班仪式、专家讲座、测试操作流程说明、抽测单位抽签、现场测试操作观摩等五个环节。

培训会上通报了2019年省级抽测优良率排名前五以及倒数五名的地市、高校名单，并对今后一个阶段我省学生体质健康工作的重点方面提出了明确的要求。首先，明确了目标任务，确定了2020—2030年我省学生体质健康优良率的具体指标。其次，要求各地市、各高校要强化责任意识，成立学生体质健康工作领导小组并将名单报省教厅备案，并且要强化“健康第一”的理念，开足开齐上好体育课，中小学要布置家庭作业，高校体育课要保证一定的运动强度。第三，要求各地市、各高校落实上级文件精神，加强针对学生体质健康工作的督导检查，建立奖惩机制。

另外，本次培训还对2020年我省学生体质健康抽测工作提出了具体要求，特别强调了疫情防控常态化的各项保障措施。

北京体育大学博士生导师、中国运动与健康研究院副院长张一民教授做了题为《加强学生体质健康监测评估、指导和监督》的专题讲座，让参培人员更加全面、深刻理解学生体质健康抽测工作的目的、意义。

参训人员到华南师范大学田径场，观摩现场测试操作，进一步了解测试仪器、设备的操作规范。

据介绍，近年来，我省的学生体质健康水平处于稳步提升的阶段，但面对《国务院关于实施健康中国行动的意见》提出的学生体质健康有关指标，还需要政府、社会、学校、家庭共同努力，综合施策，齐抓共管，探索出一条广东学生体质健康水平高质量提升的路径。

来源：广东省教育厅