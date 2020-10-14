@2021推免生：关于推免，你必须要知道的三件事

关于2021推免，你必须要知道的三件事。

2021研招网“推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”（以下简称“推免服务系统”）已于昨日（10月8日）开通。推免生（含推免硕士生和直博生）资格审核确认、报考、录取以及备案公开等相关工作均须通过“推免服务系统”进行。

有没有资格成为推免生？需要提前准备哪些材料？推免流程是什么样的？关于2021推免，你必须要知道的三件事。

01推免生需要具备的条件

根据《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法（试行）》规定：

高等学校从具备下列条件的学生中择优遴选推免生：

（一）纳入国家普通本科招生计划录取的应届毕业生(不含专升本、第二学士学位、独立学院学生)。

（二）具有高尚的爱国主义情操和集体主义精神，社会主义信念坚定，社会责任感强，遵纪守法，积极向上，身心健康。

（三）勤奋学习，刻苦钻研，成绩优秀;学术研究兴趣浓厚，有较强的创新意识、创新能力和专业能力倾向。

（四）诚实守信，学风端正，无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录。

（五）品行表现优良，无任何违法违纪受处分记录。

（六）对有特殊学术专长或具有突出培养潜质者，经三名以上本校本专业教授联名推荐，经学校推免生遴选工作领导小组严格审查，可不受综合排名限制，但学生有关说明材料和教授推荐信要进行公示。

（七）在制定综合评价体系时，可对文艺、体育及社会工作特长等因素予以适当考虑。但具备这些特长者必须参加综合排名，不得单列。

高等学校可按上述要求制订推免生的具体条件，但应符合法律、行政法规、规章和国家政策。

02推免生需提前准备的信息

03推免系统操作流程

推免系统操作流程有哪些？一起来看看吧！

１.注册学信网账号并登录系统

点击注册学信网账号。如已有学信网账号可直接登录系统。登录学信档案后，可核实本人学籍学历信息。

２.填报个人资料

推免生注册后应登录“推免服务系统”，按要求填报个人资料信息、上传个人照片。请务必保证填写的信息真实有效，并注意查看系统页面的相关说明。

３.网上支付

推免生需网上支付报名费。详见《2021推免生网上支付报名费注意事项》。

４.填报志愿

推免生在填报志愿前，应认真阅读各招生单位发布的接收推免生章程和专业目录。推免生（有特殊政策要求的专项计划推免生除外）可同时在系统填报三个平行志愿（不分主次），每个志愿在提交后的48小时内不允许修改，期间招生单位下载报名信息并决定是否允许考生参加复试。

志愿提交48小时后仍未接到复试通知、复试未通过，或拒绝待录取通知的推免生可继续填报其他志愿。志愿提交48小时内，如招生单位通过系统明确拒绝推免生申请，推免生可立即填报其他志愿。

５.复试

推免生提交报考志愿后，招生单位将通过“推免服务系统”反馈是否同意其参加复试。推免生应及时登录系统，查看相关通知信息，如收到复试通知，应在招生单位规定时间内通过系统回复是否同意参加复试，否则招生单位可取消复试通知。未通过系统确认接受复试通知的考生不能被招生单位录取。推免生如同意参加复试，应按招生单位要求办理相关手续，并参加招生单位组织的推免生复试。

６.查看并确认待录取通知

通过复试的推免生，将收到招生单位通过系统发送的“待录取”通知，推免生应在招生单位规定的时间内通过系统答复是否接受录取通知，否则招生单位可取消待录取通知。待录取通知可拒绝多个，但只能接受一个。如接受，推免生即成为该招生单位的待录取考生。推免生接受招生单位发放的待录取通知后，不能再填报其他志愿，或接受其它复试、待录取通知，其他招生单位也不能再向该推免生发放复试或待录取通知。推免生未通过系统确认接受“待录取”通知，则录取不生效。

注意：

1.请妥善保管登录账号和密码。

2.如对系统自动填入的基本学籍（学历）信息有疑问，请尽快向就读高校的学籍管理部门咨询。

3.请推免生认真了解系统各项提示信息，及时登录系统查看招生单位发送的复试通知和待录取通知，并与招生单位保持密切联系。

4.推免生不进行现场确认，以“推免服务系统”最终报考录取信息为准。推免生因填写信息虚假、错误造成的后果由本人承担。

附：推免时间表

准备阶段

9月，考生查看招生单位接收推免生章程，按要求准备申请材料。

第一阶段

10月8日起，推免生可进行注册、查询本人推免生资格及相关政策，填报个人资料信息，网上支付。

第二阶段

10月12日-10月25日，推免生可填报志愿、接收并确认招生单位的复试及待录取通知。

第三阶段

当年推免生可在规定时间内查看相关录取信息。