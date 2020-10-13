湛江市退役军人培训基地在广东文理职业学院揭牌

湛江市退役军人教育培训基地在广东文理职业学院揭牌，同时2020年度退役军人全员适应性培训正式开课。

10月12日，湛江市退役军人教育培训基地在广东文理职业学院揭牌，同时2020年度退役军人全员适应性培训正式开课，来自湛江市各县（市、区）的600余名退役士兵将接受为期五天的就业创业知识培训，以提升就业创业竞争能力，实现社会角色转变，在人生的第二战场上继续建功立业。

湛江市退役军人事务局党组书记、局长陈典聪，党组成员、副局长戴家虎，广东文理职业学院党委书记、督导专员陈健，广东文理职业学院党委副书记、副院长王南福参加开班仪式并为培训基地揭牌。

陈典聪在开班仪式上表示，举办退役军人全员适应性培训，是湛江市退役军人事务局扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以实现退役军人高质量充分就业为目标的举措之一。广大退役军人要提高思想认识，对此次安排的学习内容要高度重视，努力做到学深悟透，融会贯通，做到离军不离党，退伍不褪色；要保持本色，树立信心；要学好本领，提升能力；要把握机遇，乘势而为，积极参加专项技能培训，尽快适应社会，以积极向上的精神实现自己的人生价值和社会价值。

据了解，今年湛江市共有1159名士兵光荣退役返乡，其中自主就业退役士兵1125名，自主择业军转干部34名。600余名退役士兵参加了在广东文理职业学院进行的第一期适应性培训。

培训基地所处的广东文理职业学院学习环境优美、师资力量雄厚、软硬件设施齐全，具有军事化管理的办学特色，去年，湛江市退役军人事务局在广东文理职业学院成功举办了两期全员适应性培训班，940名自主就业退役士兵参加了培训，培训结束后，还组织200多家企业就地举办了大型退役军人专场招聘会，为退役军人提供岗位6500多个，456名退役军人与企业达成就业意向，受到退役士兵的一致肯定和各级领导的高度评价。目前，培训基地与12家企业建立了稳定校企合作关系，共建培训实习基地，积极推进退役军人学员自主创业就业。

通讯员：郭龙碧 钟文