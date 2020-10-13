广东新增39名教师援藏支教

广东省教育厅新增30名“双百计划”教师于10月12日抵达林芝，开展为期一学年的教育援藏工作；同时轮换9名“组团式”援藏教师。

为深入贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神和广东·西藏对口支援工作座谈会精神，应林芝市教育支援需求，广东省教育厅新增30名“双百计划”教师于10月12日抵达林芝，开展为期一学年的教育援藏工作；同时轮换9名“组团式”援藏教师。

▲教育援藏教师一行抵达林芝机场时合影留念

一下飞机，立即奔赴林芝市教育局，召开广东省援藏教师座谈会。会上，林芝市副市长强巴央宗首先转达了下乡调研中的广东省政府副秘书长、广东省第九批援藏工作队领队，林芝市委副书记、常务副市长刘光明对援藏新队员的问好和祝福，并代表林芝市委市政府对”双百计划”的柔性引进教育人才、新轮换的“组团式”援藏教师表示热烈欢迎。

强巴央宗同志表示，正当全市上下深入学习贯彻中央第七次西藏工作座谈会精神、决战决胜全面建成小康社会关键时期，广东省教育厅选派援藏教师抵达林芝，为助推林芝市教育事业高质量发展再次注入了新鲜血液，这充分体现了广东省委、省政府贯彻落实党中央援藏工作决策的坚定决心，充分体现了广东省教育厅对林芝教育的无私援助，更是这一次进藏的30名柔性引进人才、9名“组团式”援藏教师立志献身林芝教育的生动写照。去年广东省第九批援藏工作队到林芝以来，广东教育援藏干部人才与林芝当地教育干部人才相互交流、相互促进、相互提高，粤林两地各民族师生在交往交流交融中诠释了教育的深刻内涵，见证了林芝各族人民践行习近平总书记“改变藏区面貌，根本要靠教育”重要指示所发生的伟大变革。并就进一步做好教育援藏工作提出明确要求：一是高度重视、精心安排，服务保障“见真情”，不仅要全面提供生活保障，努力搭建工作平台，还要不断创新管理模式。二是提高认识、加强团结，交流融合“见真心”，希望大家提高政治站位，积极融入学校，形成工作合力。三是发挥优势、主动作为，援藏工作“见真招”，希望援藏教师加强团结、密切配合，相互支持、共同合作，不辜负广东省教育厅和林芝各民族学生及家长的期望。

广东省教育厅政务中心主任梅毅表示，广东省教育厅一直以来高度重视援藏工作，第九批期间广东已经选派了417名援藏干部人才赴林芝支教，教育援藏干部人才脚踏实地，认真干事，充分发扬“老西藏精神”“两路精神”“广东精神”，充分发挥示范引领作用；希望新进藏的39位老师在援藏工作中要做到“讲政治促团结、守纪律保平安、讲奉献重实效”；相信在粤藏双方的共同努力下，林芝教育事业发展必将迎来更灿烂辉煌的明天。

林芝市教育局党组副书记、局长巴桑次仁对新进藏的39名援藏教师表示热烈欢迎；对广东省第九批援藏工作队新一批“组团式”援藏教育人才在提升受援学校教育管理水平、教师队伍素质、教学科研水平、教育教学质量、示范辐射引领等方面已发挥积极作用和所取得成效给予充分肯定和诚挚谢意。同时，希望全体援藏干部人才要做到”四个好“，即身体好、工作好、学习好、生活好。

林芝市委组织部副部长何方俊对广东省教育厅“林芝有所需，广东有所应”的举措表示衷心的感谢，希望新来的援藏教师尽快融入林芝，爱岗敬业、开拓创新、务实高效，承担起学科教学、班级管理、教育改革、传帮带等工作，当好党的方针政策的宣传者、民族团结的示范者，将教育援藏工作发挥到最大实效。

会议由林芝市教育局党组副书记、副局长吴珍珠主持。广东省教育厅相关处室及援藏教师，林芝市教育局相关科室同志、一中、二高、八一中学、二小负责人参加会议。八一中学“组团式”新援藏校长盛志勇代表发言表示，来到林芝就是林芝人，将努力做好援藏工作。

在党中央第七次西藏工作座谈会上，习近平总书记强调：中央支持西藏、全国支援西藏，是党中央的一贯政策，必须长期坚持，认真总结经验，开创援藏工作新局面。相信新进藏的39名广东援藏教师定能与现有的227名援藏教师和4000名本地教师形成强大合力，在粤藏两省区党委政府的坚强领导下，奋力开创新时代林芝教育高质量发展新局面。