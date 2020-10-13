2021年研招统考23个细节须注意

2020年10月10日至31日，考生可登录“全国硕士研究生招生考试网上报名平台”进行研招统考网上正式报名，报名时间为每天9：00—22：00。

根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求，2020年10月10日至31日，考生可登录“全国硕士研究生招生考试网上报名平台”（https://yz.chsi.com.cn）进行研招统考网上正式报名，报名时间为每天9：00—22：00。

为了方便大家网上报名，小编整理了报考的23个常见问题。一起来看！

1.毕业后修改了姓名，如何进行网报？

（1）请使用现在有效身份证件的姓名注册报名。

（2）如符合报名要求的最后学历对应的是曾用名，学历（学籍）校验会不通过。网上的校验结果仅供参考，考生是否具有报考资格由报考点及招生单位根据相关文件确定。未能通过学历（学籍）网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历（学籍）核验，根据招生单位要求提供相应核验材料，具体时间和要求请咨询招生单位。

2.装有窗口拦截功能的软件是否会导致无法正常报名？

会，考生必须卸载或禁用窗口拦截功能，否则无法正常进行网上报名。

3.推免生还可以参加统考吗？

截止规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生，不得再报名参加当年硕士研究生考试招生，否则取消其推免录取资格。

4.已完成报名，如何修改姓名、手机号码等基本信息？

请按照以下步骤进行操作：

（1）完成填写考生信息。

（2）登录“账号管理”修改实名注册的姓名、证件号码、移动电话、证件类型等信息。

（3）退出并重新登录进入研招网统考网报系统中，点击“实名注册信息与本条报名信息不一致，查看详情”，进行信息同步。

5.信息填写有误，正式报名时是否可以修改？

可以，网上报名时间段内，招生单位、考试方式及报考点等报考关键信息不可修改，其他报名信息可以修改。若招生单位、考试方式或报考点等信息确实错误，只能取消当前报名信息后，再新增一条报名信息。因报考点对报考人数有限制，建议不要轻易取消，谨慎操作。

6.考生户口和考生档案相关内容，应该如何填写？

应届毕业生户口迁至学校的写现就读学校所在地和现就读学校详细地址，没迁至学校的写户口实际地址即可，往届生按实际情况填写。档案填写同理。

7.网报过程中，发现考生姓名、证件类型、证件号码、移动电话有误如何修改？

网报信息中的姓名、证件类型、证件号码、移动电话是从实名注册信息中获取的，如需修改，请返回实名注册模块进行修改，修改后需退出系统，关闭浏览器重新登录，并将实名注册信息同步到网报系统方可生效。注意姓名的生僻字要用拼音代替，不要用问号。

8.毕业院校已更名，下拉菜单里面显示的是更名后的院校名称，如何填写毕业院校名称？

毕业学校中没有自己的学校或学校名称与实际不同，则选择“其他”，并在输入框中填写学校名称（以毕业证书为准），最多输入100个字节的字符。

9.“取得符合报考条件的最后学历的学习形式”分类？

普通全日制（其中包含应届本科毕业生），成人教育（成人脱产、业余、夜大学、函授、电视教育，含成人应届本科毕业生），自学考试（毕业证书中应有××省（市、区）高等教育自学考试委员会名称和印章、主考学校或就读学校名称和印章），网络教育，开放教育，获境外学历或学位证书者，其他。

10. 修改或重新填报报名信息需注意？

报名期间，考生可自行登录原报名账号（无需重复注册），修改网上报名信息或重新填报报名信息，但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报，也不得修改报名信息。

11.备用信息栏如何填写？

部分招生单位的网报公告或招生章程上会有特殊要求，考生需要将某些信息在报名时填写在该两项中。请考生仔细阅读招生单位的网报公告以及该招生单位招生章程。

12.报考类别分类及注意事项？

分为定向就业和非定向就业两种。

定向就业的硕士研究生按定向合同就业；非定向就业的硕士研究生按本人与用人单位双向选择的办法就业。定向就业的硕士研究生应当在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向合同就业。参加单独考试的考生，只能被录取为回原单位的定向就业的硕士研究生。若考生选择报考类别为定向就业，则必须选择“定向就业单位所在地”并填写“定向就业单位”（最多60个字节）。

13.统考考生网上报名时有哪些专项计划？

包括强军计划、援藏计划、少数民族骨干计划和退役大学生士兵专项计划；

A.考试方式选择强军计划、援藏计划，专项计划将分别自动设为强军计划、援藏计划；

B.当考试方式选择全国统考、管理类联考、法硕联考时，考生可选择专项计划为“无”、“少数民族骨干计划”或“退役大学生计划”。少数民族骨干计划需与报考点所在省省级管理部门联系获得校验码。

14.非应届本科毕业生能否选择工作所在地的报考点？

一些考生想选择工作所在地的报考点，这时要注意以下两个问题。

①单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点。

②其他考生（含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生）如果想选择工作单位所在地的报考点，要符合工作单位所在地省级教育招生考试机构的要求。

注：一般需要提交工作单位开具的工作证明，具体请查询网报公告。如有疑问，请咨询报考点或报考点所在地省级教育招生考试机构。

15.应届本科毕业生如何选择报考点？

应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认（现场确认）手续。

16.某些省市报考点下拉列表没有选项怎么办？

说明根据考生所选择填写的信息，在所选择的省市并没有设置符合条件的报考点。如有疑问，请与报考点所在省级管理部门联系确认。也可以查看报考点以及省级管理部门的网报公告。

17.修改信息提示“报考点***不接收报名信息中的部分条件，请修改或重新报名”，为何不能修改？

该情况说明你已经生成报名号，由于报考点设置，当前报名信息不符合现阶段报考点要求。如有疑问，请咨询报考点。如无需修改信息，关闭页面即可。

18.报考点已满如何报名？

报考点有人数限制，若已满，将不再接受报名或交费，你可考虑更换报考点进行报名。

19.2021年度统考硕士招生考试，考生如何申请报考费退费？

截止10月31日网报结束前取消报名的、由于系统或者网络原因造成的同一订单号（或报名号）重复支付的，研招报名结束后会统一安排退费，请耐心等待，感谢理解和支持！

考生注意事项：退费款项将原路返回你报名支付时使用的支付宝账户或者银行卡，请保证账户的有效状态，切勿注销交费账户。

20.为什么在网上支付成功仍显示“未交费”？

由于各银行系统的差异或网络稳定因素，有可能不能及时反馈交费是否成功。考生可在第二天进行查询，确认是否已经划款，如果确认交费成功并且对应的报名号无误，即使报名系统显示“未交费”也不会影响报名。

21.如何判断网报是否已成功缴费？

（1）通过用户名和密码登录到研招网报名系统中查询缴费标志是否已变更为已缴费。

（2）查看银行卡消费记录，已扣费即已成功缴费，特殊情况下，研招网状态可能没有变为已缴费状态，请考生不用担心。

（3）查阅报考点所在省市区发布的信息，获取咨询方式。

22.报名结束后忘记报名号，怎么办？

可联系报考点进行咨询。

23.如何判断统考硕士招生网报是否成功？

填写考生信息结束后将生成9位数字的报名号，且成功交费后即网上报名成功。

成功交费后，请及时关注报考点及招生单位发布的公告及通知。