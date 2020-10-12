聚焦生态扶贫领域组团式帮扶攻坚 高校“资源环境扶贫联盟”成立

近日，高校“资源环境扶贫联盟”成立大会暨生态扶贫主题研讨会在中国地质大学(北京)举行，由10所高校组成的高校“资源环境扶贫联盟”在会上正式成立。

近日，高校“资源环境扶贫联盟”成立大会暨生态扶贫主题研讨会在中国地质大学(北京)举行，由10所高校组成的高校“资源环境扶贫联盟”在会上正式成立。

高校资源环境扶贫联盟以“平等、共享、发展、互补”为原则，充分发挥资源环境类高校的学科优势，开展高校组团式的扶贫协作模式，实现优势互补、分工协作。联盟由中国地质大学(北京)与北京科技大学、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)、东北大学、华东理工大学、中国矿业大学、河海大学、中国地质大学(武汉)、青海大学共同发起成立。

中国地质大学(北京)副校长段翔主持会议。大会审议通过了《高校资源环境扶贫联盟章程》，通过了联盟理事长、副理事长、秘书长名单。联盟办事机构秘书处设于地大北京，理事会为最高决策机构。

高校“资源环境扶贫联盟”将充分发挥联盟内高校的学科、科研、人才等优势资源，以自然资源开发利用和生态环境保护助力脱贫攻坚，突出问题导向，着力提高脱贫攻坚质量，提升贫困地区人民的幸福感、安全感和获得感。积极推进生态产业化、产业生态化，在保护中实现绿色转型发展，促进生态建设与经济发展良性循环，支持创建一批绿水青山就是金山银山的典型项目。

教育部发展规划司副巡视员晁桂明表示，高校资源环境扶贫联盟的成立，标志着资源环境类高校在进一步聚集和发挥学科优势，推进高校组团式扶贫，实现优势互补、合力攻坚，更好服务脱贫攻坚国家重大战略上迈出了新的步伐。联盟以中国地质大学(北京)作为牵头高校，汇聚了国内在资源环境学科领域具有重要影响力的10所高校，是各高校发挥优势学科特色，重视科学研究成果转化的具体体现，更是担当社会服务职责和脱贫攻坚政治责任的体现。高校作为脱贫攻坚的生力军，将为生态扶贫和乡村振兴提供强大的人才支撑和智力支撑，必将大有可为。

中国地质大学(北京)校长孙友宏在致辞中说，学校一直坚守“为党育人，为国育才”的初心使命，立足学校特色和资源优势，充分发挥高校在脱贫攻坚中的重要作用，积极探索具有“高校品牌”的特色扶贫路径。学校党委始终高度重视扶贫工作，坚持扶在“面”上、扶在“点”上、扶在“事”上、扶在“根”上、扶在“心”上的工作原则，以及“广、实、特、精”的工作要求，扎实推进精准扶贫，全力推动各项帮扶举措落实落细。学校积极发挥相关学科、科研和人才优势，积极对接经济社会发展和扶贫领域需求，服务教育扶贫大局。孙友宏说，联盟成立后，学校将认真履行牵头职责，凝心聚力，打造高校合作扶贫典范，发挥特色，提升联盟工作成效和影响，拓展合作，创建深度融合大扶贫格局，在教育部党组的坚强领导和发展规划司的悉心指导下，与各兄弟高校精诚合作，共同探索组团式扶贫的新模式，在生态扶贫领域贡献高校智慧和力量。

根据国务院扶贫办和教育部安排，中国地质大学(北京)自2013年起定点帮扶青海省化隆回族自治县。七年来，学校累计投入资金820万元、引进帮扶资金973万元、培训基层干部和专业技术人员3400多名、购买和帮助销售贫困地区农产品1100余万元，在教育扶贫、消费扶贫、科技扶贫、党建扶贫、产业扶贫等方面开展了一系列卓有成效的工作。在校县双方共同努力下，化隆全县贫困发生率从2015年底的15.1%下降至2019年底的0.005%，并于2020年4月20日正式退出贫困县序列，成功“脱贫摘帽”。