2021年研招统考报名今日正式开始 广东多所高校扩招千人以上

根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求，2020年10月10日至31日，考生可登录“全国硕士研究生招生考试网上报名平台”进行研招统考网上正式报名，报名时间为每天9：00-22：00。

根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求，2020年10月10日至31日，考生可登录“全国硕士研究生招生考试网上报名平台”(https://yz.chsi.com.cn)进行研招统考网上正式报名，报名时间为每天9：00-22：00。

这些报考细节要注意

广东省教育考试院提醒，请考生提前确认自己的学信网账号状态，同时登录学信档案核实学历(学籍)信息是否正确，以免影响报名。大家还可以参照《2021年统考考生需准备的网报信息》，把个人信息准备在一个word或excel表格里，保存好电子版，避免由于网络不畅造成网页过期，已填报的信息保存失败等。

在网报平台，考生不仅可以查询各省市招办、招生单位、报考点在网报期间发布的网报公告，还可以了解网上缴费常见问题、网上确认现场确认、准考证下载等报考信息。预报名成功的考生，报名数据有效，不需要在正式报名阶段再次报名。已报名成功的考生可登录网报平台查看本人网报信息，下载报名信息表。考生可关注学信网服务号绑定学信网账号，接收“学历(学籍)校验结果”“交费结果通知”等提醒。

省教育考试院表示，未能通过学历(学籍)网上校验的考生应在招生单位规定时间内完成学历(学籍)核验。

截至规定日期仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生，不得再报名参加当年硕士研究生考试招生，否则取消其推免录取资格。

网上报名时间段内，招生单位、考试方式及报考点等报考关键信息不可修改，其他报名信息可以修改。若招生单位、考试方式或报考点等信息确实错误，只能取消当前报名信息后，再新增一条报名信息。因报考点对报考人数有限制，建议不要轻易取消，谨慎操作。

非应届本科毕业生想选择工作所在地的报考点，这时要注意两个问题：1.单独考试考生应选择省级教育招生考试机构指定的报考点。2.其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生)如果想选择工作单位所在地的报考点，要符合工作单位所在地省级教育招生考试机构的要求。

应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点办理网上报名和网上确认(现场确认)手续。

填写考生信息结束后将生成9位数字的报名号，且成功交费后即网上报名成功。成功交费后，请及时关注报考点及招生单位发布的公告及通知。

广东多所高校扩招千人以上

与此同时，最近公布的部分广东高校2021年研究生招生简章显示，明年研究生扩招规模还将大幅度增加。

《中山大学2021年考试招收硕士研究生招生章程》显示，中山大学2021年拟招收硕士研究生约8000名(含推荐免试生)，包括学术学位和专业学位两种类型，学习方式分为全日制和非全日制。复试录取阶段将视教育部正式下达给该校的招生计划、生源状况和学校发展规划等情况对招生计划做适当调整。中山大学2020年拟招收硕士研究生7000名左右(含推荐免试生)。

《华南理工大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章及招生专业目录》显示，该校2021年硕士研究生招生总人数将达到7000人规模。作为对比，上述招生办网站显示华南理工大学2020年硕士研究生招生人数不到6000人，也就是说明年该校硕士研究生有望扩招千人以上。

上述《华南理工大学2021年攻读硕士学位研究生招生简章及招生专业目录》披露的招生专业及计划介绍，统考生的复试录取阶段，各专业招生计划可根据教育部最终下达计划数与生源情况进行适当微调。

《2021年暨南大学硕士研究生招生简章》透露，2021年该校面向中国大陆高校计划招收硕士生约4700人，其中全日制硕士生约4100人，学术型硕士生约1700人，专业学位硕士生约2400人;非全日制硕士生约600人，实际招生规模以教育部下达计划为准。据悉，2020年暨南大学面向中国大陆高校计划招收硕士生约3600人。