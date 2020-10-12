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银行卡“黑产”盯上在校大学生 部分年轻人外租银行卡面临刑责

2020-10-12 09:19 来源：新华网
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　　近日，福建两名高校在校学生，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被执行逮捕。这两名学生在网上看到收购、租赁银行卡广告后，因贪小便宜，将自己的银行卡出租给对方，为了千余元的蝇头小利，最终面临刑事追责。

　　这并非个案。新华每日电讯记者调查发现，在当前买卖银行账户渐成黑灰产业链形势下，不法分子将目标瞄准了以学生等为主的年轻群体，以兼职、收购等为由，引诱这些群体持自己身份证办理银行卡并出售、出租给犯罪团伙。这些银行卡被用于洗钱等犯罪活动后，不少年轻人因此被追究刑事责任，令人惋惜。

　　今年以来，电信网络诈骗持续高发。诈骗团伙利用他人身份开设的银行账户并绑定网上银行、第三方支付账户等，用来转移赃款、逃避打击，给公安机关的侦查带来不小的难度。

　　在此背景下，根据去年底《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》相关规定，全国多地公安机关和金融机构，对买卖、出租个人银行账户行为加大打击力度。通过信用惩戒、限制办理银行业务、法律制裁等手段，整治买卖、出租银行账户黑灰产业。不少法律意识淡薄、贪图小便宜的年轻人，特别是高等院校、大中专学生涉案。

　　大学生出租银行卡被用于洗钱，面临刑事追责

　　今年3月以来，福建一高校大二学生施某，在网上看到一则银行卡租用广告后，便以每月900元的价格，将自己名下的银行卡及U盾提供给对方使用，该卡最终被网络赌博诈骗团伙用于洗“黑钱”，走账一百万元以上，截至案发，施某从中获利1200元。

　　办案民警告诉记者，施某被抓获后承认，有人租用银行卡来走账，肯定是干违法的事，但他贪小便宜，心存侥幸，认为不会被发现，更不清楚将会面临刑事追责。

　　记者在福建多地公安机关采访了解到，在当前多发的电信网络诈骗、网络赌博等犯罪活动中，犯罪团伙通常利用多个银行账户和第三方支付账户转移赃款。

　　在当前银行卡和第三方支付账户实名制日趋严格的情况下，雇佣他人开设银行卡并绑定网上银行、第三方支付账户后，再收购、租用这些银行卡，提供给犯罪团伙使用的黑灰产业发展壮大。

　　“从近年来破获的案件看，受雇开卡的群体呈现年轻化趋势，90后、00后人员占多数，辍学的社会闲散人员、外出务工人员、在校学生成为主要目标。这些群体社会经验欠缺，贪小便宜，法律知识淡薄，受利益驱动走上违法犯罪道路。”一位民警告诉记者。

　　今年8月，郑州警方公布一批230人买卖账户、冒名开户的人员信息，其中90后占比54.35%，大部分为附近一所中专的学生;当月，温州警方公布一批涉嫌买卖银行账户、冒名开户的人员名单，在160人的名单中，00后19人占比11.8%，年龄最小的未满18周年，90后82人占比51.2%。

　　今年6月，南京多所高职院校的多名大学生因出售个人账户、对公账户，被河南警方依法刑事拘留。这些大学生在兼职群中得知“靠办公司就能赚钱”，便以每单300元至500元的价格，配合介绍人办理公司和对公账户，最终3名大学生一共注册47家公司，其中一人多达32家。

　　今年以来，四川、河南等地警方通报的多起银行卡买卖案件中，均有不少年轻人参与，部分大学生甚至因出售个人银行卡，导致背负数十万元债务。

　　以兼职信息为幌子，诱骗年轻人租售银行卡

　　记者调查发现，银行卡买卖“年轻化”背后，暗藏各类兼职黑产。一些不法分子抓住年轻人缺乏经济来源的弱点，在互联网发布兼职信息，大量招收年轻人出租、出售个人银行卡，最终转售给诈骗团伙牟取利益。

　　比较常见的是以“银行充场”为名，变相收购银行卡。

　　在百度贴吧“广州日结吧”，有用户发布了一则“银行充场兼职日结”的信息。该发布者表示，大堂经理为冲业绩需要大量新用户，兼职人员只需办理一张银行卡，即可获得200元奖励，该卡一个月后可自行注销。

　　记者发现，类似的“银行充场”信息广泛存在于各城市兼职贴吧和兼职网站中，值得警惕的是，在一些诸如“勤工俭学吧”“大学生兼职吧”等学生聚集的平台，类似的兼职信息同样存在，部分人员甚至提出招收校园实力代理。

　　有知情人士分析，一些银行业务员为完成当月或当季度开卡目标，会尝试通过雇佣兼职的方式，完成既定任务，但费用通常为每天50元，一些不法分子以“银行充场”为幌子，开出更高酬劳，招收学生群体办理银行卡并扣押，最终用于洗钱。

　　已有多名学生因此受骗。“对方说是给银行卡办卡充业绩，两小时就可以搞定，当时觉得拿钱快就去做了。”一名来自浙江的大学毕业生表示，其在校期间做过一份“银行充场”的兼职，最终对方以数百元的酬劳，收走了他办理的银行卡及U盾。对方告知，两个月后可自行注销银行卡，并表示该卡仅用于工资流水转账。没想到，一年后他在办理贷款时被银行告知，其因涉嫌洗钱，无法获得贷款。

　　在110法律咨询网、华律咨询网上，多名大学生表示，自己在兼职平台上找了一份“银行充场”的兼职，几个月后被警方传唤才知道自己涉嫌非法买卖银行卡。

　　石狮市公安局刑侦大队民警黄吉兴告诉记者，不法分子以数百元变相“收购”来的银行卡，最终经过层层转手，可以卖到6000至一万元不等。

　　此外，利用“跑分”兼职吸引年轻人出租银行卡，也是常见的手段之一。

　　今年3月，湖南长沙警方破获一起为诈骗团伙提供洗钱活动的案件。犯罪分子以“日薪150元现结，包吃包住，只需代充值游戏”的兼职信息，招收多名大学生提供银行卡进行“跑分”，为境外赌博网站提供资金支付通道，以获取佣金。

　　据介绍，所谓跑分平台，是一种为人提供支付通道，并从中获取佣金的网站或App。

　　跑分平台就是一个中介组织，出租者将自己的银行卡或支付宝二维码挂到网站上，跑分平台组织者通过收集大量银行卡信息，提供给需要走账的人。作为回报，平台会得到部分佣金，其中一部分进入出租者口袋。

　　记者发现，大量银行卡跑分兼职信息在贴吧和微博上发布，“一天被动赚300”“一天一千不是问题”“一觉醒来账上多了上万”等字眼充斥其中。一名代理告诉记者，帮忙走账1万元，可获得100-200不等的佣金，只要有单子，一般一两分钟就能完成。

　　此外，通过在校园招聘“代理商”，则让更多学生通过开卡、售卡、租卡牟利。

　　今年5月，杭州警方查获一起银行卡买卖案件，涉案的三名嫌疑人均是在校大学生。嫌疑人苏某在他人介绍下，发动身边同学办理银行卡、U盾、手机卡三件套，以一套250元-1000元不等的报酬向同学收购，随后以3000元每套的价格，将40套银行卡出售给上游电信诈骗团伙。

　　各地公安机关反映，从破获的案件看，一些专业开卡群体将“黑手”伸向校园，以高薪做诱饵招募学生“代理商”，让他们以租借或购买形式，获取同学银行卡或收款二维码，验好密码后，由快递寄给上家，从中赚取佣金。

　　加大警示、教育挽救法律意识淡薄学生

　　2019年，“两高”发布司法解释，首次明确了“帮助信息网络犯罪活动罪”的入罪标准，填补了该领域的法律空白。

　　而根据2019年底《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》，出租、出借、出售和购买个人银行卡的公民，违法违规记录将被纳入个人征信报告，影响贷款和信用卡申请，并在5年内被暂停所有的非柜面业务及支付业务，另一方面，还可能因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，甚至诈骗罪等，面临牢狱之灾。

　　近期，全国各地已密集开展银行卡出租、出售犯罪的打击行动。

　　9月5日，泉州市反诈骗中心发布消息称，今年8月份以来，全市开展严厉打击买卖银行卡、手机卡专项行动，已累计抓获犯罪嫌疑人近3000人，依法对2851名买卖银行卡或支付账户的个人实施惩戒。漳州公安也发布消息称，今年已对1302名在漳州开户的买卖银行账户人员实行联合惩戒。

　　记者采访发现，参与银行卡租售的年轻人法律意识普遍淡薄。不少犯罪嫌疑人认为“只要不是用于电信网络诈骗，就可以租给别人使用”，甚至抱有侥幸心理，认为“来钱快，不会被发现”，有的还会为自己找到了一份“无本万利”的兼职而沾沾自喜，最终为了几百元蝇头小利走上犯罪道路。

　　对此，民警建议，加强反诈骗宣传进校园活动，通过以案释法的方法，一方面告知学生群体，租售银行卡属于犯罪行为，另一方面，提醒其注意各类兼职招聘信息，谨防上当受骗。

　　同时，加强网络平台治理。记者发现，当前大量兼职招聘信息通过互联网平台发布，部分平台存在把关不严的情况，导致大量“银行充场”“跑分”兼职公然出现在高校毕业生聚集的平台上，造成严重不良后果。对此，应进一步加强网络平台治理，利用关键词屏蔽等技术，限制此类有害信息的传播。

　　安溪县公安局局长杜双路表示，银行在发展业务的同时应更要注重风险防范。在不影响用户资金安全的前提下，应尽快建立风控模型，加强对账户交易的动态监测，特别是对大额和可疑交易监测和信息报送，并将可疑线索及时移交给公安机关。

编辑： 罗予岐

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