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广师大河源校区正式启用

2020-10-11 08:41 来源：南方日报
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　　迎新，开学！10月10日，广东技术师范大学河源校区（下称“广师大河源校区”）迎来4130名2020级本科新生，其中有172名河源籍学生实现了在家门口上大学的愿望。

　　广师大河源校区办学初期将采取“1+3”过渡时期模式，本科生第1年在河源学习，第2-4年在广州学习。今年该校区共有计算机科学学院等7个学院招生，开设计算机科学与技术等26个专业。每个专业按照不少于8人的标准配置专任教师，教师（含辅导员）总人数达到272人，其中拥有正高职称26人，副高职称64人。拥有博士学位69人、硕士165人。

　　作为河源市第一所本科高校，广师大河源校区按照高水准完成首期工程交付使用。校区整体建筑以白色、灰色为主色调，四栋主要教学建筑以校训命名，分别是厚德楼、博学大讲堂、唯实楼以及求新楼，其中博学大讲堂的灵感来源自客家土楼，极具客家风情。此外，学生寝室北苑1-8栋、运动场、荔园食堂等后勤工程已经装饰一新，其他校区学习生活配套设施也在进一步完善之中。

　　2017年9月，根据省委、省政府的部署要求，广师大与河源市人民政府合作共建广师大河源校区，结束了河源没有本科高校的历史。该项目于2019年5月20日开工，总占地面积1081亩，其中首期500亩，建筑面积约22万平方米，总投资24亿元。规划未来发展用地581亩，规划总在校生规模12000人。

　　据广师大有关负责人介绍，河源校区全面建成后，力争建设成为产教融合的示范校区，成为“工匠之师”人才培养高地，服务于河源市产业转型升级对各类人才的需求，为河源建设成为全省绿色发展示范区、争当融入粤港澳大湾区的生态排头兵，走出生态河源、现代河源相得益彰的发展新路提供坚实的人力资源保障。

　　9日，广师大位于广州的白云校区和北校区也已迎来近5000名本科新生。今年迎新的主题是疫情防控，即便是在疫情常态化防控期间，广师大各个线条也丝毫没有掉以轻心，工作人员坚守岗位，智能测温机器人也早早到位，测温、引导、疏通车辆人群，确保新生安全健康报到，安心开启大学生涯。

　　南方日报记者 杜玮淦

编辑： 潘沈思

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