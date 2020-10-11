公示啦！吉珠、中大新华，转设更名！

近日，广东省教育厅公布《关于省高等学校设置评议委员会评议结果的公示》，经省高等学校设置评议委员会专家考察和评议，同意按程序将吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院、中山大学新华学院转设为广州新华学院的申报材料报请省政府审核后，报教育部审批。

近日，广东省教育厅公布《关于省高等学校设置评议委员会评议结果的公示》，经省高等学校设置评议委员会专家考察和评议，同意按程序将吉林大学珠海学院转设为珠海科技学院、中山大学新华学院转设为广州新华学院的申报材料报请省政府审核后，报教育部审批。

吉林大学珠海学院、中山大学新华学院都是广东的优质独立学院，颇受考生欢迎。

其中，吉林大学珠海学院是经教育部2004年5月18日批准成立，现由吉林大学与珠海市华政教育投资有限公司在吉林大学珠海校区合作建设的独立学院。现设25个二级学院、9大学科专业集群，60个本科专业，全日制普通本科在校生3万余名。

中山大学新华学院是中山大学与广东东宝集团有限公司按新机制新模式申办，于2005年经教育部批准设立并当年招生的一所独立学院。现有广州校区和东莞校区，占地面积2185亩（含配套用地600亩），面向全国招生，已招收15届学生，在校生2.2万余人。

根据国家的部署，广东正加快推进独立学院转设更名。今年7月，广东技术师范大学天河学院转设更名获教育部批准，正式转设为独立设置的民办普通本科学校并更名为广州理工学院，这是广东第二例独立学院实现成功转设；同期有4所独立学院申请转设更名，分别是中山大学南方学院转设为广东南方学院、广东财经大学华商学院转设为广东华商学院、广州大学松田学院转设为广州应用科技学院、广州大学华软软件学院转设为广州软件学院。

此次公示时间为2020年10月9日-10月14日。省教育厅有关负责人提醒，公示期内，如有不同意见，请以书面形式据实向省教育厅发展规划处反映。以单位名义反映的应加盖公章，以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号、联系电话，否则恕不受理。随后将对反映的问题进行调查核实，并为反映人保密。

南方日报记者 吴少敏 杜玮淦