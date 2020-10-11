华附公开招聘9名编制老师，都要博士

9日，华南师范大学附属中学发布《华南师大附中2020年校园招聘会公告》，公开招聘9名编制教师。其中语文、数学、英语各2名，物理竞赛教练、化学竞赛教练、信息技术竞赛教练各1名。

9日，华南师范大学附属中学发布《华南师大附中2020年校园招聘会公告》，公开招聘9名编制教师。其中语文、数学、英语各2名，物理竞赛教练、化学竞赛教练、信息技术竞赛教练各1名。

记者留意到，这9个岗位要求全日制普通高等院校2021届优秀博士毕业生。同时具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律；具有良好的品行和职业道德，具备岗位所需的专业或者技能条件，适应岗位要求的身心条件。

华师附中前身始于清光绪十四年（1888年）的广州格致书院，至今已有131年历史。是广东省教育厅和华南师范大学双重领导的全国知名国家级示范性高中，广东省首批国家级示范性高中。承办由广东省教育厅直接领导的“广东奥林匹克学校”，还被定为“红军学校华南总校”。

从本世纪初至今，华师附中创建并不断完善多元化特色化课程体系，勇立中国教育改革新潮头，高考成绩卓著。华附是广东改革开放以来培养出高考总分状元最多的学校；2001年至2020年，广东唯一重本率连续多年超过90%；每年向北大、清华输送优秀毕业生30人左右，每年超过60%的高三毕业生被国家双一流大学录取。

1994年以来，学校获得“数学、物理、化学、生物学、信息学”五大学科国际中学生奥林匹克竞赛金牌19枚（位列全省第1名，全国第6名），获得国际天文和天体物理奥赛、国际地理奥赛、亚洲物理奥赛、俄罗斯数学奥数等学科竞赛金牌18枚。

该校有关负责人说，学校提供一流的教师薪酬和福利待遇（解决广州市户口和事业编制、可提供广州市公租房），更能为教师提供施展才华、实现教育理想的平台。同时为教师子女提供一流的受教育机会，全力为教工解决子女入园、升学等系列问题，解决后顾之忧。

延伸：怎么报名？

（一）现场报名：

1.报名时间：2020年10月18日。

2.报名地点：北京红杉假日酒店(北京市海淀区双清路89号1号楼)。

3.现场提供材料清单：

（1）《广东省事业单位公开招聘人员报名表》（附件）电子版（本表下载填写后用WORD文档发送，不能用扫描件）。

（2）身份证正反面扫描件。

（3）所有学历阶段的学历、学位证书扫描件。国（境）外学历须同时提交教育部出具的学历认证证明扫描件。

（4）专业技术资格证、职业资格证书、普通话证书等扫描件。

（5）所有学历阶段的学习成绩单扫描件。

（二）网络报名：

报名要求：从即日起至2020年10月15日将各类证件扫描、粘贴于一个WORD文档，以附件方式发送至hsfzrss@163.com，附件大小勿超过4M。邮件主题名为：“姓名-博士-毕业学校-应聘岗位”（例如：张三-博士-北京大学-语文教师），不按要求报名的不予受理。应聘材料及顺序要求如下：

（1）《广东省事业单位公开招聘人员报名表》（点击“阅读原文”下载）电子版（本表下载填写后用WORD文档发送，不能用扫描件）。

（2）身份证正反面扫描件。

（3）所有学历阶段的学历、学位证书扫描件。国（境）外学历须同时提交教育部出具的学历认证证明扫描件。

（4）专业技术资格证、职业资格证书、普通话证书等扫描件。

（5）所有学历阶段的学习成绩单扫描件。

招聘咨询电话：020-38630560

南方日报记者 吴少敏 钟哲