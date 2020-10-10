考研网报即将开始 @考研人，你做好准备了吗？

2021年全国硕士研究生招生考试网上正式报名即将开始，@考研人，你已经做好准备了吗？

2021年全国硕士研究生招生考试网上正式报名即将开始，@考研人，你已经做好准备了吗？

报名时间、报名方式、注意事项再再再再强调。

报名网站、时间要牢记，网络设置也需要你认真检查，别因为马虎大意与你的梦想失之交臂。

报名网站：中国研究生招生信息网

网址：https://yz.chsi.com.cn

报名时间：2020.10.10-10.31每天9:00-22:00

报名时别忘了卸载或禁用窗口拦截功能，否则无法正常进行网上报名。

未来道路千万条

请选择你心中最期望的那一条

考生报名时只填报一个招生单位的一个专业。待考试结束，教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后，考生可通过“研招网”调剂服务系统了解招生单位的调剂办法、计划余额等信息，并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。

报名资料认真检查

如果当时“手滑”还可补救

网上报名时间段内，招生单位、考试方式及报考点等报考关键信息不可修改，其他报名信息可以修改。若招生单位、考试方式或报考点等信息确实错误，只能取消当前报名信息后，再新增一条报名信息。因报考点对报考人数有限制，建议不要轻易取消，谨慎操作。

非应届本科毕业生想选择工作所在地的报考点?

需要注意两点

一些考生想选择工作所在地的报考点，这时要注意以下两个问题。

①单独考试考生应选择招生单位所在地省级教育招生考试机构指定的报考点。

②其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生)如果想选择工作单位所在地的报考点，要符合工作单位所在地省级教育招生考试机构的要求。

注：一般需要提交工作单位开具的工作证明，具体请查询网报公告。如有疑问，请咨询报考点或报考点所在地省级教育招生考试机构。

毕业院校更名啦，还能正常填写毕业院校名称吗?

当然能!

毕业学校中没有自己的学校或学校名称与实际不同，则选择“其他”，并在输入框中填写学校名称(以毕业证书为准)，最多输入100个字节的字符。

报考点已满，怎么办?

不要慌，更换个考点再尝试

报考点有人数限制，若已满，将不再接受报名或交费，可考虑更换报考点进行报名。

网报后不确定是否已成功缴费?

几种方式可查询!

(1)通过用户名和密码进入到研招网报名系统中查询缴费标志是否已变更为已缴费。

(2)查看银行卡消费记录，已扣费即已成功缴费，特殊情况下，研招网状态可能没有变为已缴费状态，请考生不用担心。

(3)查阅报考点所在省市区发布的信息，获取咨询方式。