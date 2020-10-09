夺冠！华南理工学子刘婷婷在全国体操锦标赛中勇夺三金

9月23日至28日，2020年全国体操锦标赛在广东肇庆顺利举行，华南理工大学体育学院2019级学生刘婷婷发挥出色，取得了三金两铜的优异成绩。

9月23日至28日，2020年全国体操锦标赛在广东肇庆顺利举行，华南理工大学体育学院2019级学生刘婷婷发挥出色，取得了三金两铜的优异成绩。

开赛后，刘婷婷发挥稳定、表现抢眼，在自由体操、跳马、高低杠和平衡木四个比赛项目中均高质量完成动作，以56.000分领跑所有参赛选手，帮助广东队夺得混合团体冠军和女子团体冠军这两枚分量最重的金牌，并获得个人高低杠、平衡木、自由体操三个单项的决赛资格。 在9月26日的女子全能决赛中，刘婷婷在在跳马、高低杠、自由操中发挥出色，一路领先，最终以111.100分的总成绩卫冕女子个人全能冠军。27日至28日单项决赛中，她又拿下高低杠和平衡木的铜牌。

据了解，为做好大赛的准备工作，今年6月份刘婷婷提前回到学校，每天坚持至少训练4—6小时，同时还要上网课，兼顾学业和训练。

在开赛前一个月，刘婷婷突然爆发了水痘，并采取了隔离措施。但作为女子体操队队长的她，坚持以身作则，带病上场，克服各种不利因素，最终凭借出色的实力和深厚的功底，取得了优异的成绩，诠释了奋力拼搏的体育风尚和追求卓越的华工精神。

对于接下来的训练计划，刘婷婷表示，还是要提高抗压的能力：“基本上保持现在的难度，我想把整体训练水平和实力都再提高一点。”

刘婷婷，华南理工大学2019级运动训练专业本科生，现任中国女子体操队队长。

2015年10月，获得首届全国青年运动会女子体操全能冠军。

2016年5月，获得2016年全国体操锦标赛暨奥运会选拔赛女子全能季军，团体亚军，平衡木亚军。

2017年体操世界杯多哈站获得平衡木、自由操两枚金牌。

2018年雅加达亚运会体操女子高低杠冠军。

2018年多哈世界体操锦标赛女子平衡木金牌。

2019年10月17日，入选2019福布斯中国30位30岁以下精英榜。