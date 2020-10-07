国庆假期深圳学校安全维稳，细抓六个方面工作

10月5日下午，深圳市委教育工委书记、市教育局局长陈秋明率领工委办、安全处负责同志先后来到龙华区潜龙学校、市第二高级中学、南山文理实验学校文理一小、宝安中学、福田区黄埔学校实地检查国庆中秋双节假期安全维稳工作落实情况。

10月5日下午，深圳市委教育工委书记、市教育局局长陈秋明率领工委办、安全处负责同志先后来到龙华区潜龙学校、市第二高级中学、南山文理实验学校文理一小、宝安中学、福田区黄埔学校实地检查国庆中秋双节假期安全维稳工作落实情况。

检查方式

此次检查采取“四不两直”的突击检查方式，每到一个学校，秋明同志都细致检查校门口安保人员配置和安保器材配备、值班记录、测温仪器使用情况，向值班人员详细了解师生外出信息采集、校园卫生、食堂管理等情况，并在市第二高级中学开展“一键报警系统”安全测试演练工作。

检查情况

从检查的情况来看，各区各学校安全维稳工作整体良好，大部分学校能紧扣工作实际，严守安全维稳底线，责任到人，措施到位，落实好防风险、护稳定、保安全各项措施。

但是，检查中也发现，个别学校还存在安保人员培训不到位、安防设施设备不到位、“一键报警系统”有故障、校园爱国卫生活动开展不到位等问题。

陈秋明在检查中指出，学校安全维稳工作重于泰山，各级各类学校要切实提高政治站位，必须严格按照安保维稳工作专题会议精神以及有关方案和通知的要求抓好落实，国庆节后各学校要专题部署安全维稳工作，把安全维稳工作作为一把手工程来抓，加强涉校安全隐患排查和矛盾化解，抓实抓细，紧盯各类风险隐患，确保不出疏漏、万无一失。

陈秋明强调，当前，各区各学校要注重抓好六个方面工作的落实：

一是根据教育系统安保维稳工作专题会议精神以及相关方案和通知要求，细化和完善应急预案，做好应急处理突发事件各项准备，同时做好特别防护期应急值班工作，严格执行带班领导和值班干部24小时值班制度，确保在岗在位。

二是做好离深及节后返校健康管理，严格实行离深报告制度，学校要全面掌握师生离深有关信息;国庆假期后返校第一天，学校要重点加强晨、午、晚检，落实因病缺课(勤)病因追踪登记，坚持“日报告”“零报告”;返校前1天师生员工进行自我健康监测，有发热等症状的及时就诊，暂不返校。

三是要进一步加强“人防、物防、技防”措施，配齐配强保安人员和防护器材，完善校门视频监控、“一键报警器”、硬质防冲撞桩等设施设备，协调辖区公安部门加强校园周边见警察、见警车、见警灯“三见”勤务。

四是加强食品安全管理和食源性疾病防控，加强对学校食堂、校外供餐单位的食品安全管理，检查核验经营单位资质和人员健康证有效情况，认真排查食品安全风险隐患，严防发生食品安全事故。

五是要密切关注学生心理健康，落实心理健康教育以及心理危机预防、预警、干预机制。

六是返校前后扎实开展校园爱国卫生运动，加强办公室、教室、学生宿舍、洗手间等场所的清洁通风，将清扫保洁、清除积水、室内卫生、病媒生物防制等工作落细落小落实，消除鼠、蚊、蝇、蟑“四害”危害，切实做好秋冬季常见传染病的预防工作。

来源 深圳教育