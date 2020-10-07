有家有国情满校园，惠州学院师生“双节”同欢

今年国庆中秋双节重合，为了继承和弘扬中华优秀传统文化，让师生在校园中感受浓烈的家国情怀和共团圆的节日氛围，10月1日晚，惠州学院在田径运动场举办了“我们的节日·中秋--家国·团圆”草地音乐会，校党委副书记、纪委书记、省监委驻惠州学院监察专员罗川山参加了音乐会，与现场5000余师生共度国庆中秋佳节。

各二级学院认真组织和选送了一大批内容丰富、艺术水准较高的文艺节目，有来自于音乐学院的双排键表演《Only the Railgun》、独唱《红旗飘飘》、男女二重唱《不忘初心》、舞蹈《心声》以及大型歌伴舞《为祖国干杯》，还有来自于政法学院的萨克斯独奏《明月几时有》、男声二重唱《故乡的云》、话剧《团圆》以及小组唱《但愿人长久》等。

音乐会精彩纷呈，高潮迭起，现场师生席地而坐，共同挥动荧光棒，阵阵掌声与欢呼声响彻惠院校园上空。特别设计的寓意“家圆”的圆形舞台，让观众与演员热情互动，打破台上与台下的距离感，喜悦气氛及欢笑声把音乐会推向一个又一个高潮。现场采用视频及图片直播的方式，让广大惠院师生在线团圆。

草地音乐会除了精彩的歌舞表演，还准备了有趣的游园活动，如猜灯谜、祈福墙等，及各类中秋造型灯供师生拍照留念，丰富的奖品、饮料、水果和专属惠院人的定制月饼，一同享受限定丰湖情。

观看音乐会的19级建筑学学生莫凯樱说，疫情稳控，双节同庆，音乐会当晚惠院操场上氤氲着蓬勃的年轻朝气，虽然黑夜笼罩，人们的热情也因为这一场音乐狂欢爆发喷薄，即便是站了一整晚也磨灭不掉心中的热情。

20级地理科学学生荣典正表示，在草地尝月饼、拂秋风、看节目，学校的精心准备让人感动，盛景挚友伴良辰，让身为河南人的他感到家的温暖。感恩惠院，愿未来，可以共同度过更多幸福时刻。

惠州学院相关负责人介绍，本次草地音乐会独具匠心，在疫情防控常态化背景下，融中华文化、家国情怀、惠院特色于一体，实现全校师生共度“双节”美好愿望。在享受视觉盛宴的同时，更注重营造其乐融融的氛围和互动性，增强“惠院是我家”的认同感和归属感。

据了解，“我们的节日”是惠州学院文化建设的精品项目，迄今已持续开展多年。本次“我们的节日·中秋--家国·团圆”草地音乐会由学校党委宣传部、党委学工部、工会和团委主办，政法学院、音乐学院承办。

记者 谢志清

通讯员 金伟